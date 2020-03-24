داخلية السيسي تلقي القبض على متظاهري “يا كورونا قول الحق أنت مؤامرة ولا لاء”!

قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، إنها ألقت القبض على مشاركين في تظاهرات ضد فيروس كورونا، في مدينة الإسكندرية، والتي دعا المشاركين فيها لرفع البلاء عن البلاد.

جاء ذلك، بعد انتشار مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حدثاً طريفاً أقدم عليه عدد من المصريين في مدينة الإسكندرية، حيث خرجوا بمظاهرة تطالب فيروس كورونا بالخروج من المدينة.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد خرجت مظاهرة حاشدة تطالب الفيروس بالخروج من الإسكندرية بالتكبير وعبارات التهليل، حيث رفع المتظاهرين شعار: “يا كورونا قول الحق، أنت مؤامرة ولا لأ”.

مظاهرات ضد كورونا تطالبه بالخروج من الإسكندرية – مصر اليوم عبر التكبير وعبارات مثل ( يا كورونا قول الحق.. انت مؤامرة ولا لأ ) pic.twitter.com/xvgf2yT7mD — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 24, 2020

وتسببت المظاهرة بغضب واسع في البلاد، بعد أن قام المشاركين بأغرب تصرف ممكن لمواجهة فيروس كورونا، حيث خرجوا إلى الشوارع من أجل “الدعاء لله أن يحفظ مصر من الفيروس اللعين”، في تصرف وصفه البعض اسوأ تصرف في العالم.

ونظم أهالي منطقة أبو قير مظاهرة كبرى في الشوارع للدعاء على فيروس كورونا، حيث تدخل الأمن المصري، وبدأ بتفريق المسيرة والقبض على بعض المشاركين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن السلطات المصرية تتهم بإخفاء أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، إلى جانب تقارير إعلامية تؤكد تفشيه في الجيش المصري حيث اضطرت مصر للإعلان عن وفات ثلاثة لواءات وسط الحديث عن حجر صحي لعدد كبير من قيادات مصر ومقربين من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي