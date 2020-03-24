جمال ريان يفضح إعلامياً إماراتياً تطاول على أمير قطر ويكشف كيف أهانه عبدالله بن زايد داخل تلفزيون أبوظبي

أحرج الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، الإعلامي الإماراتي المقرب من النظام أحمد سالم وكشف عن إهانة عبدالله بن زايد له وطرده من تلفزيون أبوظبي، وذلك عقب تطاول سالم على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشب سجال تويتري بينهما عندما بدأ “سالم” بمهاجمة ريان والتطاول على أمير قطر ببذاءة اعتادها إعلاميو عيال زايد.

سوّد الله وجه تميم اللي يعتمد على اعلاميين مفلسين — احمد سالم (@AhmedSUAE) March 24, 2020

ليحرجه مذيع الجزيرة برد ناري ويكشف عن موقف شخصي معه قائلا:”حينما كنت أخي احمد مديرا كفأ لتلفزيون ابوظبي،كنت تعتمد على جمال ريان وتكلفه بأهم البرامج السياسية ، ويرافقك في نقل الاحتفالات الرسمية والوطنية.”

حينما كنت أخي احمد مديرا كفأ لتلفزيون ابوظبي،كنت تعتمد على جمال ريان وتكلفه بأهم البرامج السياسية ، ويرافقك في نقل الاحتفالات الرسمية والوطنية . "بربك" كيف اصبح من استقال من تلفزيون ابوظبي وانتقل الى BBC احتجاجا على الطريقة التي طردك بها الشيخ عبد الله بن زايد من منصبك مفلسًا ؟ https://t.co/lSHfvXWTmM — جمال ريان (@jamalrayyan) March 24, 2020

وتابع:”بربك كيف اصبح من استقال من تلفزيون ابوظبي وانتقل الى BBC احتجاجا على الطريقة التي طردك بها الشيخ عبد الله بن زايد من منصبك مفلسًا؟”

ليعاود أحمد سالم الرد عليه:”اريدك ان تقسم بالله امام متابعيك انك صادق في تغريدتك، سمو الشيخ عبدالله يطرد امثالك و لست أنا يا جمال انت واهم و اتحداك ان تثبت ذلك و بدليل واحد، يكفي دليل واحد و لك الحق في نشره … هنا التحدي”

اريدك ان تقسم بالله امام متابعيك انك صادق في تغريدتك .. سمو الشيخ عبدالله يطرد امثالك و لست أنا يا جمال.. انت واهم و اتحداك ان تثبت ذلك و بدليل واحد ..يكفي دليل واحد و لك الحق في نشره … هنا التحدي 😅 — احمد سالم (@AhmedSUAE) March 24, 2020

ليفحمه جمال ريان ويذكر تفاصيل الواقعة قائلا:”اقسم بالله العظيم ان الشيخ عبد الله بن زايد جاء إلى مكتبك في تلفزيون ابوظبي وطردك منه فقط، وأنك بقيت على ملاك وزارة الإعلام باعتبارك موظفا اتحاديا ، والله شاهد على ما أقول”

اقسم بالله العظيم ان الشيخ عبد الله بن زايد جاء إلى مكتبك في تلفزيون ابوظبي وطردك منه فقط، وأنك بقيت على ملاك وزارة الإعلام باعتبارك موظفا اتحاديا ، والله شاهد على ما أقول، ألان عليك ان تثبت ان الشيخ عبد الله بن زايد طردني ، فلن تستطيع لان لدي كتابًا بالموافقة على الاستقالة. https://t.co/cQFX0g4lbq — جمال ريان (@jamalrayyan) March 24, 2020

وأضاف:”الان عليك ان تثبت ان الشيخ عبد الله بن زايد طردني ، فلن تستطيع لان لدي كتابًا بالموافقة على الاستقالة.”

ويدعم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مجموعة من المغردين والإعلاميين سليطي اللسان وعلى رأسهم حمد المرزوعي، لمهاجة قطر والعائلة الحاكمة هناك بأسلوب بذيء حتى تطرقوا للخوض في الأعراض دون أي محاسبة أو حتى لوم من قبل قيادات الإمارات ما يؤكد موافقتهم ودعمهم لهذا الأمر.

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