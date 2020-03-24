“السيسي” يسجن عالم فيروسات مصري اخترع علاجاً للسرطان وأثبت نجاعته لعلاج فيروس كورونا!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن أستاذ علم الفيروسات المصري د.وليد مرسي السنوسي الذي نجح في اختراع دواء للسرطان وتم اعتماده في بروتوكول علاج فيروس كورونا حيث يقبع الآن في سجون النظام المصري منذ عام ونصف.

حقوقيون يطالبون بإخلاء سبيل عالم فيروسات مصري معتقل في السجون المصرية pic.twitter.com/6JY9BchY7n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2020

وكان بحث، أجري بالمركز القومي للأبحاث -أكبر مراكز الأبحاث في مصر- أظهر نجاح علاج مصري للسيطرة على فيروس كورونا القاتل، من نوع coronavirus NL63.



وأثبت البحث الذي أجرى لاختبار فاعلية العقار مصري إنتاج اختراعه، وتم اعتماده ونشره دوليًا في الدوريات العلمية والمتخصصة في سويسرا، وهذا العقار يسمى اوكسى لايف، وهو عبارة عن حبيبات أكسجين مذابة.

ويقول الباحث الكيميائي مخلوف محمود إبراهيم إن العلاج إنتاج تم اختراعه صمم في بداية الأمر لعلاج الخلايا السرطانية، وبعد أن أعطى نتائج مبهرة في السيطرة على الخلايا المتضررة، وسيطر على تحورها تم تجربته على فيروس سي وفيروس كورونا من نوع CORONAVIRUS NL63 .

وقد اثبتت التجارب، التي أجريت عام 2014 بأشراف الدكتور وليد مرسى السنوسى، أستاذ الفيروسات والأستاذة الدكتورة جميلة الطويل رئيس الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية .بحسب صحيفة “روز اليوسف”

وأضاف مخلوف، أن هناك مستشفيات صينية بدأت في التواصل معه للحصول على العلاج وإنتاج توجد منه عينات منتجه بالفعل؛ حيث تقوم المستشفيات الصينية بتجربة العقار على الحالات المرضية لعلاجها، كما أن مراكز الأبحاث التابعة لهذه المستشفيات بدأت في تحليل مكونات العقار، تمهيدا لمحاولة مصرية حال أعطى نتائج مرجوة على السلالة الحالية من فيروس كورونا القاتل.

وعبّر مغردون عن استيائهم وغضبهم من تصرفات النظام المصري في الزج بالكفاءات والعلماء ومن يعتبرهم من معارضيه في السجون وتغييبهم في وقت يكون فيه مجتمعهم والعالم بأمسّ الحاجة إليهم ، كما هو حاصل في حالة الدكتور وليد مرسى السنوسى.

في الوقت الذي يؤدي فيه الجيش الصيني التحية للأطباء،ويصفق الناس من شرفاتهم للكوادر الطبية،وينحني البشر احتراماً للعلماء.. في مصر يقبع أستاذ علم الفيروسات د وليدمرسي السنوسي مع آخرين في المعتقلات،الدكتور السنوسى اخترع دواء للسرطان وتم اعتماده أيضاً في بروتوكول علاج كورونا! pic.twitter.com/WxHtztmFVy — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) March 24, 2020

علماء #مصر في سجون #السيسي هذا العالم الطبيب #وليد_السنوسي كتبت عنه #روزاليوسف في ٢٠١٠ مشيدةً بابتكاره العلمي مع باحثين بالجامعة توصلوا لعلاج لفيروس كورونا وقتها .. وقد كرمته الدولة في هذا العام،،#خرجوا_المساجين https://t.co/fAHIhprJbu — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) March 23, 2020

هل تتخيلون أن المشرف على اختراع هذا الدواء الذي يقولون أنه حقق نتائج في علاج #كورونا والذي انتج في 2014 د. #وليد_مرسى_السنوسى أستاذ الفيروسات معتقل في سجون #السيسي منذ عام ونصف

هكذا يفعلون بالعلماء الذي يحتفي بهم العالم وينتظر منهم الإنقاذ#خرجوا_العلماء https://t.co/9YjV2iqInB — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 23, 2020

خبر بجريدة روزل يوسف

عالم مصري كان يشرف عام 2014 ع علاج #كورونا من نوع NL63 والذي يستخدم كتجارب علاج الان بالصين وفرنسا ويدعي د/وليد السنوسي استاذ الفيروسات،بحثنا عنه وجدناه معتقل بالسجون المصرية منذ عامين أليس بينهم رجل رشيد ينسي الاختلاف السياسي ويخرجه ويستعين به في تلك الازمه؟ — الْدْڪْتْوْرْةْ 💉 (@dC00R) March 23, 2020

تعرفوا ان هذا الشخص المحترم هو

د/وليد السنوسي استاذ الفيروسات

عالم مصري متميز وكان يشرف عام 2014 ع علاج #كورونا من نوع NL63 والذي يستخدم كتجارب علاج الان بالصين وفرنسا….

ومن الممكن ان يطور العلاج لينقذ العالم.

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هو الان في المعتقل #خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون pic.twitter.com/HHla5Fqwgn — (دنجوان) أبو أسماء (@shaaalamll) March 23, 2020

الدكتور وليد مرسى السنوسى أستاذعلم الفيروسات فى المركز القومى للبحوث فى #مصر اخترع دواء"أوكسى لايف"فى عام 2014 لعلاج السرطان وأثبت حسب الإعلام نجاعةالآن فى علاج #فيروس_كورونا هذا العالم الكبير معتقل مع آلاف الأطباءوالعلماءأفرجواعنهم ليساهموا فى رفع البلاء https://t.co/SbxdecZGwN — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) March 23, 2020

أ.د #وليد_مرسى_السنوسي أستاذ علم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، مخترع عقار "أوكسي لايف" الذي يعالج السرطان، وأثبت نجاحا كبيرا في علاج مصابين بفيروس سي وفيروس #كورونا نوع CORONAVIRUS NL63

عالم الفيروسات مُعتقل بسجون السيسي منذ يوليو 2018#خرجوا_الأطباء_المعتقلين #خرجوا_المعتقلين pic.twitter.com/vnD7gVkik4 — Ahmed Yousef (@AhmedYousef73) March 23, 2020

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل خمس وفيات و39 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 366، والوفيات إلى 19.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة المصرية وفاة اللواء شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى في القوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش وفاة اللواء خالد شلتوت مدير إدارة المياه في الهيئة الهندسية، بالفيروس نفسه.

وكان الضابطان قد حضرا اجتماعا للقيادات العسكرية المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من مارس/آذار الجاري.

📸#شاهد| هذا الإجتماع الموسع الذي عقده #السيسي مع قادة القوات المسلحة يوم (٣ مارس) وبعده أعلن وفاة 3 ممن شاركوا فيه بسبب فيروس #كورونا .. فهل أصيب رئيس النظام المصري ؟!



🔵التفاصيل👈https://t.co/vyzwNZllrc pic.twitter.com/YWqIu6PtVq — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 24, 2020

وفق أرقام نشرتها رويترز صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الحين 377,431 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 16,527، وهو ما يمثل نسبة 4.4% من مجموع الإصابات.