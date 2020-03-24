“شاهد” أمير الإنسانية يجوب شوارع الكويت في ظل تفشي كورونا دون حراسة أو بهرجة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، وهو يجوب شوارع الكويت بسيارة واحدة دون أي مواكب حراسة أو مظاهر بهرجة.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فلم يكن هناك أي مظاهر لإغلاق الشوارع أو الحرس، الأمر الذي لاقى استحساناً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمود القشعان في تغريدة له: “لا مفاجأت وأنت تسير بشوارع الكويت وترى هذا الحكيم دون بهرجة ودون إغلاق للشوارع، إنه أميرنا وسندنا، تواضع الكبار بحفظ الرحمن”.

لا مفاجأت وأنت تسير بشوارع الكويت وترى هذا الحكيم دون بهرجة ودون إغلاق للشوارع

إنه أميرنا وسندنا



تواضع الكبار بحفظ الرحمن pic.twitter.com/TXjzfp2hDo — أ.د. حمود فهد القشعان (@HumoudAlqashan) March 23, 2020

وانهالت التعليقات المعبرة عن سعادتها بمواقف أمير الكويت وتصرفاته، حيث قالت بشرى: ” ياااااحبيبي ياابونا الله يحفظك للكويت ذخر ولشعبك المحب لك”.

ياااااحبيبي ياابونا الله يحفظك للكويت ذخر ولشعبك المحب لك 💙 — بشرى (@6uxTojGFPtG3vxx) March 23, 2020

وقال الناشط إبراهيم شافي: “بارك الله في صحته وجعله ذخرا للكويت والمسلمين”.

بارك الله في صحته وجعله ذخرا للكويت والمسلمين — Ibrahim shafee (@aleqal) March 23, 2020

هذا وعلق درويش على الفيديو بالقول: “عدلت فأمنت أمير الإنسانية قامة ومقاما يحفظكم الله من كل سوء يارب العالمين آمين”.

عدلت فامنت أمير الإنسانية قامة ومقاما يحفظكم الله من كل سوء يارب العالمين امين — darwish (@darwish32472681) March 23, 2020

وقال المغرد محمد: ” الله يحفظه ويطول عمره الكويت تستاهل قائد نفسه، الكويت ولا مرة جيتها بس من كثر ما اقرأ واسمع عنها كسبت حبي تحية لكم من مواطن مغربي مقيم في دولة الخير قطر”.

الله يحفظه و يطول عمره و الكويت تستاهل قائد نفسه

الكويت ولا مرة جيتها بس من كثر ما اقرأ و اسمع عنها كسبت حبي تحية لكم من مواطن مغربي مقيم في دوة الخير قطر — Mohamed (@Mohamed40816825) March 23, 2020

وفي وقت سابق، حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أن وباء كورونا بات أزمة عالمية ولا تلوح في الأفق نهاية لها، داعيا للاستعداد لكافة الاحتمالات، بينما فرضت السلطات حظر تجول جزئيا للحد من العدوى.

وفي كلمة بثها التلفزيون الكويتي، قال الشيخ الصباح إن الكويت تواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات، وإنه لا تلوح في الأفق نهاية لها، مما يستوجب الاستعداد لكافة الاحتمالات.

وتابع: “شاءت إرادة الله أن يتعرض وطننا العزيز إلى وباء فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وأوقع كوارث صحية تمثلت في وفاة عشرات الآلاف، ومرض مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين، وجر عليها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة”.

وشدد أمير الكويت على أن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد بتعليمات السلطات الصحية، وأهمها تجنب التجمعات وأسباب العدوى، وعدم الالتفات إلى الإشاعات الضارة التي تؤدي إلى إضعاف جهود الدولة، كما دعا السلطات المعنية باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التطبيق الكامل للإجراءات الصحية.