من طرائف حظر التجول في الأردن.. “شاهد” أردني يطلب من دورية شرطة “دخان” وهكذا جاءه الرد صاعقاً

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لمواطن أردني يطالب دوريات الشرطة بتوفير السجائر له في ظل حظر التجول المفروض على الأردن لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، طالب مواطن من داخل منزله دوريات الشرطة التي تمر أمامه بالسجائر، قائلاً: “بدنا دخان.. دخان”، ليأتيه رد ساخر من أحد أفراد الشرطة عبر مكبر الصوت بالقول: “بطلوا دخان”.

في موقف طريف عند مرور موكب لدوريات الشرطة والقوة الأمنية



مواطن لدورية الشرطة:بدنا دخان ..دخان



دورية الشرطة عبر مكبر الصوت: بطلوا دخان#حظر_التجول pic.twitter.com/aPewmDqib5 — الأردنية نت (@alurdunyya) March 23, 2020

ولاقى الفيديو رواجاً بين نشطاء موقع تويتر، حيث قال المغرد محمد: “يا ويلي والله الشعب الأردني شعب نهفات”.

ياويلي والله شعبنا الاردني شغل نهفات — Eng.Mohammad (@Mohamma02284112) March 23, 2020

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو لنهفات أردنية خلال حظر التجول الذي جرى فرضه لمنع تفشي الفيروس، أبرزها كان رقص منتقبة وسط الشارع، وطلب طفلة من الشرطة عدم اعتقال والدها.

وتنفذ المملكة الأردنية اجراءات صارمة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، حيث تواظب السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول الأسابيع القادمة.

وعرضت وسائل اعلام أردنية في هذا الشأن فيديوهات جديدة توثق جانب من أعمال التعقيم في شوارع وأحياء عمان تنفيذا لخطة وبرنامج تعقيم أعدته أمانة عمان.

وأظهرت لقطات الفيديو انتشار سيارات التنظيف والتجميل في شوارع عمان بعد تجهيزها بمعدات التعقيم والتطهير، وقام العاملون عليها بتعقيم الشوارع والأشجار ورش وجهات المنازل بمواد التطهير، وذلك في الوقت التي شهدت فيه شوارع عمان خلوها من حركات المواطنين تنفيذ لإجراءات المملكة فى مواجهة فيروس كورونا.