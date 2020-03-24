أب في الإمارات يمارس “السعادة” باغتصاب ابنته لـ7 سنوات ويُجبرها على مشاهدة أفلام إباحية!

أصدرت محكمة إماراتية، الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بإعدام أب (آسيوي) مدان باغتصاب ابنته البالغة من العمر 14 سنة وتحريضها على مشاهدة أفلام إباحية، واستغلالها جنسيا وهددها بارتكاب جناية ضدها.

وجاء في حيثيات القضية، أن المجني عليها تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل والدها منذ أن كان عمرها سبع سنوات، إلى أن وصل عمرها 14 سنة، حيث كان يستغلها جنسيا في مشاهدة وعرض أفلام إباحية عليها، أثناء سفر والدتها إلى بلدها وتركها في المنزل معه.

وأضافت أن المجني عليها لم تتمكن من البوح بواقعة الاعتداء عليها لوالدتها طوال السنوات الماضية؛ خوفا من تهديد والدها لها بارتكاب جناية ضدها.

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وأفادت في التحقيقات بأنها قررت مقاومة الاعتداء عليها والهروب من المنزل في وقت متأخر من الليل بعد معاودة والدها الاعتداء عليها، حيث هربت، وذهبت إلى منزل إحدى صديقاتها، وأبلغت أسرة صديقتها بتفاصيل واقعة الاعتداء عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن أفرادا من أسرة صديقتها ذهبوا برفقتها في اليوم التالي إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ في الواقعة، وتم الاستماع لأقوال المجني عليها واستدعاء المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة الجنايات.

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