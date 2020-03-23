صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Videoالهدهد

بالله عليكم ما تاخذوه” هكذا حمت طفلة أردنية والدها من الاعتقال لكسرهم حظر التجوّل بالأردن

كتب وطن
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تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي عبر مواقع تويتر وفيس بوك مقطع فيديو وُصف بأنه من أجمل المقاطع التي خرجت من الأردن بعد فرض حظر التجوّل في البلاد وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته وطن مسير طفلة ووالدها بالشارع، وعند اقترابهم من دورية للأمن الأردني، تقدّمت الطفلة على والدها بالمشي، وصارت تستنجد بالأمن الأردني بألا يعتقلوا والدها، مما دفع ضابط الدورية إلى التقدم إليها وتقبيلها، وقال لها: “عشانك خلص”، في مشهد عاطفيّ لفت انتباه الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو قال احد المغردين: “يا حبة عيني ما أزكاها، تفزع لأبوها ما شاء الله”

فيما قال آخر: “خارقين الحظر، شافت الشرطي جاهم اعتقدت انهم بشيلوا والدها، فزعت له وصارت تبكي”

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وتابع: “الضابط يقول لها عشانك قصده عشانك ما رح نسجنه وسلم عليهم”.

يُشار إلى أن السلطات الأردنية كانت قد أعلنت فرضاً لحظر التجوّل في كامل أرجاء المملكة الأردنية منذ صباح أول أمس السبت، فيما أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن بلغ 114 حالة، فيما أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن أنه يمكن اعتباراً من يوم الأحد اعطاء دواء “هيدروكسولوركوين”  كعلاج لمرض كورونا، وهو نفس الدواء الذي يتم استخدامه لعلاج مرض الملاريا.

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  1. فهد يقول

    هذه الحادثة تكسر مقولة بان القانون اعمى وبلا احساس
    بارك الله فى ذلك العسكرى ومن يمثل

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