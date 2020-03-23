بالله عليكم ما تاخذوه” هكذا حمت طفلة أردنية والدها من الاعتقال لكسرهم حظر التجوّل بالأردن

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي عبر مواقع تويتر وفيس بوك مقطع فيديو وُصف بأنه من أجمل المقاطع التي خرجت من الأردن بعد فرض حظر التجوّل في البلاد وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته وطن مسير طفلة ووالدها بالشارع، وعند اقترابهم من دورية للأمن الأردني، تقدّمت الطفلة على والدها بالمشي، وصارت تستنجد بالأمن الأردني بألا يعتقلوا والدها، مما دفع ضابط الدورية إلى التقدم إليها وتقبيلها، وقال لها: “عشانك خلص”، في مشهد عاطفيّ لفت انتباه الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو قال احد المغردين: “يا حبة عيني ما أزكاها، تفزع لأبوها ما شاء الله”

يا حبة عيني ما ازكاها تفزع لابوها ما شاء الله — yosef yaseen (@bitofheart) March 23, 2020

فيما قال آخر: “خارقين الحظر، شافت الشرطي جاهم اعتقدت انهم بشيلوا والدها، فزعت له وصارت تبكي”

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وتابع: “الضابط يقول لها عشانك قصده عشانك ما رح نسجنه وسلم عليهم”.

خارقين الحظر

شافت الشرطي جاهم اعتقدت انهم بشيلو والدها فزعت له وصارت تبكي



الضابط يقول لها عشانك قصده عشانك ما رتح نسجنه وسلم عليهم — ⚪⁦ احمد التل ⁦ (@ahmadaltal64) March 23, 2020

يُشار إلى أن السلطات الأردنية كانت قد أعلنت فرضاً لحظر التجوّل في كامل أرجاء المملكة الأردنية منذ صباح أول أمس السبت، فيما أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن بلغ 114 حالة، فيما أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن أنه يمكن اعتباراً من يوم الأحد اعطاء دواء “هيدروكسولوركوين” كعلاج لمرض كورونا، وهو نفس الدواء الذي يتم استخدامه لعلاج مرض الملاريا.

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