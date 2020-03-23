مجلة أمريكية تستشهد بوصايا الرسول لمواجهة كورونا ومستشار ابن زايد يتطاول على الله: لا ننتظر العلاج من السماء

في الوقت الذي استشهدت فيه مجلة “نيوزويك” الأمريكية بوصايا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمواجهة الأوبئة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي، خرج مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله يتطاول على الذات الآلهية في تغريدة مستفزة عن كورونا عرضته لانتقاد واسع.

“عبدالله” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) كتب متجرأ ومتطاولا على الله ما نصه:”ما سينقذنا من #كورونا هو ما نقوم به على الأرض وليس ما يأتي من السماء.”

ما سينقذنا من #كورونا هو ما نقوم به على الأرض وليس ما يأتي من السماء. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 22, 2020

تغريدة مستشار ابن زايد قوبلت بهجوم واسع وردود لاذعة، حيث هاجمه الإعلامي والمذيع بقناة “الجزيرة” أيمن عزام قائلا:”أظنك يا دكتور لا تقصد الكلام بمعناه (الكافر ) فحد علمنا عنك أنك مسلم لكن طالما أنت دكتور و يفترض أنك على درجة من الثقافة العالية أقول لك :تأدب وأنت تتكلم عن السماء ،و الزم غرزك يا عبد(الخالق)ابن عبد (الله)”

أظنك يا دكتور لا تقصد الكلام بمعناه (الكافر ) فحد علمنا عنك أنك مسلم

لكن طالما أنت دكتور و يفترض أنك على درجة من الثقافة العالية أقول لك :

تأدب وأنت تتكلم عن السماء ،و الزم غرزك يا عبد(الخالق)ابن عبد (الله)

و إن كنت معذوراً بغبائك ف التعبير .فلست معذوراً بجهلك عن الأدب مع الله — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) March 23, 2020

وتابع في انتقاد حاد:”وإن كنت معذوراً بغبائك ف التعبير .فلست معذوراً بجهلك عن الأدب مع الله”

وكتب الداعية المصري الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف بعهد مرسي:”أقمت الحجة …هديت وكفيت.”

أقمت الحجة …هديت وكفيت. — د. محمد الصغير (@drassagheer) March 23, 2020

بينما قال السياسي التونسي محمد الهاشمي:”ما يجري في الأرض وفي السماء كله تحت سلطان خالق الأرض والسماء، ولا يتم أمر ولا يُعثر على علاج ل #كورونا وغيره من الاسقام إلا بإذنه سبحانه.”

ما يجري في الأرض وفي السماء كله تحت سلطان خالق الأرض والسماء، ولا يتم أمر ولا يُعثر على علاج ل #كورونا وغيره من الاسقام إلا بإذنه سبحانه.

وكل إنسان ينجو من كورونا سيموت لاحقا بغيره.

والعاقل من استعد لما بعد الموت

وسعى في مرضاة ربه القوي العزيز

بالكلمة

وبالفعل. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 23, 2020

وأوضح:”وكل إنسان ينجو من كورونا سيموت لاحقا بغيره. والعاقل من استعد لما بعد الموت وسعى في مرضاة ربه القوي العزيز بالكلمة وبالفعل.”

وهاجمته ناشطة أخرى بحساب يحمل اسم “أعرابية”:”ما اعظم حلم الله عليك ، وما اجرأك على الله .!! اللهم اهلكه قبل مطلع الشمس”

ما اعظم حلم الله عليك ، وما اجرأك على الله .!!

اللهم اهلكه قبل مطلع الشمس ! — أعرابيّة (@November1470) March 22, 2020

يشار إلى أنه قبل يومين أيضا هاجم الأكاديمي والسياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، رجال الدين ووصفهم بالمثبطون بسبب حديثهم عن كورونا.

وكتب عبد الله عبر تغريدة له على “تويتر” رصدتها “وطن”:”على رجال الدين والوعاظ المثبطون الذين يتحدثون عن كورونا كعقاب بسبب ذنوبنا عليهم جميعاً البقاء في منازلهم والصوم عن الكلام”.

على رجال الدين والوعاظ المثبطون الذين يتحدثون عن #كورونا كعقاب بسبب ذنوبنا عليهم جميعاً البقاء في منازلهم والصوم عن الكلام. لقد اصبحتم تثيرون الاشمئزاز بثرثراتكم السلبية. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 20, 2020

وأضاف:” لقد أصبحتم تثيرون الاشمئزاز بثرثراتكم السلبية”.

وأمس، الأحد، استعرضت مجلة “نيوزويك” الأمريكية فى تقرير لها أهمية إجراءات الحجر الصحى للوقاية من الأمراض والأوبئة بشكل عام، والوقاية من فيروس كورونا المنتشر عالميا بشكل خاص، أكدت فيه أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ الإجراءات الاحترازية والوقاية من الفيروسات في وقت انتشارها.

المجلة الأمريكية أكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للبقاء في المنازل مثلما يحدث في زماننا هذا من حجر صحى والذى ينادى بها خبراء الصحة الآن للوقاية من فيروس كورونا.

واستشهدت “نيوزويك” بقرار الرسول “ص” حينما أكد وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية فى حالة تفشى الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله فى الطاعون: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه” (سنن الترمذى/ 1065).