كورونا يقترب من السيسي .. مدير المخابرات المصرية وقيادات بارزة في الحجر وتكتم على وفاة ثالث لواء

أكدت مصادر خضوع اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة للعزل وإجراءات الحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.

وأوضحت المصادر أن كامل لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة شرق القاهرة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.

أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة!

كما كشفت المصادر خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة بسبب الاشتباه بإصابة عدد ليس بالقليل من قادة الصف الأول بالفيروس.

وقالت المصادر إنه “تم توسيع دائرة الاشتباه، وإخضاع كافة التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة للفحوص الطبية؛ وذلك بسبب لقاءات جرت لمسؤولين مع وفد صيني من الشركة التي تنفذ الأبراج هناك في وقت مبكر قبل الإعلان الرسمي عن انتشار الفيروس”.

تكتم على وفاة لواء ثالث بالقوات المسلحة

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر قولها إن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة المصرية، توفي بمستشفى الحميات العسكري بألماظة في القاهرة، صباح الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن “هناك تكتما رسميا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القادة العسكريين البارزين على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.

بعد اللواء “شلتوت” .. وفاة اللواء شفيع داوود

وأعلنت القوات المسلحة، اليوم الإثنين، وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا “خلال أعمال التصدي للوباء”.

وشغل داود منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما توفي مساء الأحد اللواء أركان حرب خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “العربي الجديد” انّ اكتشاف إصابة شلتوت جاء منذ 10 أيام حيث دخل العناية المركزة بمستشفى حميات ألماظة العسكري، إلا أن حالته ساءت بعد أيام قليلة من خضوعه للعلاج حتى وافته المنية أمس الأحد.

وكشفت المصادر أنه تم عزل 5 من أسرة شلتوت، إضافة إلى 12 آخرين من العسكريين العاملين بمكتبه والمخالطين له قبل اكتشاف إصابته بالفيروس.

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