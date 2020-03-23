كارثة وطامة كبرى في الإمارات تسبب بها مواطن “مستهتر” وعدد الإصابات بكورونا يقفز

تسبب مواطن إماراتي في كارثة بالدولة نتيجة عدم التزامه بإجراءات الحجر المنزلي عقب عودته من الخارج، حيث اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في نقل العدوى لعدد كبير من المخالطين به.

وأفاد مكتب الاتصالات الحكومي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.

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ووفق وسائل إعلام إماراتية فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع كشفت عن حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف عن حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي، وتسببت بكارثة بعد نقلها العدوى إلى 17 من المخالطين من الأهل والأصدقاء وزملاء عمل، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام التام بالإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية. pic.twitter.com/XZ7wxu7UeP — مصدر (@MSDAR_NEWS) March 23, 2020

وتسببت بكارثة بعد نقلها العدوى إلى 17 من المخالطين من الأهل والأصدقاء وزملاء عمل، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام التام بالإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية.

من جانبها قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم ويستثنى”في أسواق الأسماك والخضار واللحوم” التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة.

كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية “الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت” والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

كما تقرر تقيّد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

أهابت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، بالمواطنين والمقيمين تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقاية للحد من فيروس كورونا، المعروف بـ”كوفيد 19″، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشددت الداخلية الإماراتية على “ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء”.

وقالت إن “التجوال الخاص بالسيارات الشخصية أو للعائلة من البيت الواحد، ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات”.

وشددت على “عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، وذلك تعزيزا لجهود السلامة والصحة العامة”.

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