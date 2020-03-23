تخوف كبير في مصر من تكرار سيناريو “عاصفة التنين”.. “قرش الصحراء” يقترب وهذا الموعد المتوقع لوصوله

قالت وسائل إعلام مصرية، إن عاصفة ترابية شديدة تُسمى “قرش الصحراء” ستضرب 12 منطقة في مصر، محذرة من خطورتها على المصريين.

ونقلت وسائل الإعلام، عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية قولها، إن حالة الرياح ستكون نشطة لبعض العوامل الجوية، وستكون مغبرة وتثير الرمال والأتربة والشوائب العالقة في السماء.

وأضافت دائرة الأرصاد: “سوف تنشط على هيئة هبات على فترات منفصلة، قوتها ستكون شديدة إلى شديدة جداً”.

وكانت الإدارة العامة للمرور في مصر، قد ناشدت المواطنين بالالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل حد العاصفة.

وسبق العاصفة المتوقعة، عاصفة أطلق عليها “تنين القرن” والتي أدت إلى حالة جوية سيئة في مصر، حيث أعلنت الحكومة المصرية حينها وفاة عشرين مصرياً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما، إذ شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع أتربة.

وكان عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في انهيار منازل عدة بمنطقة الزرايب في “مدينة 15 مايو” جنوبي القاهرة قد ارتفع إلى 8 أشخاص بسبب موجة الطقس السيئ.

يذكر أن عددا من المصريين لقوا مصرعهم إما صعقا بالكهرباء أو في انهيار منازل عدة، بسبب موجة السيول وتساقط كميات كبيرة من الأمطار

وكان خبراء الطقس قد حذروا من عاصفة التنين، مؤكدين أنها ستضرب ثمانية دول بينهم مصر وستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

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