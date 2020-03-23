كورونا فعل الأفاعيل.. “شاهد” المهدي المنتظر يظهر في مصر ويدعو الناس لاتباعه بدلا من السيسي

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة جدل واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر شخص يقف أمام أحد المساجد ويزعم أنه المهدي المنتظر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج بآخر الزمان.

ويظهر المقطع الذي أثار سخرية واسعة وانتشر بين النشطاء على نطاق واسع، الرجل المدعي وهو يقف على باب مسجد بمدينة كفر الدوار ويقول: “يا أيها الناس.. أنا المهدي المنتظر.. بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أخبر عني محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.”

وتابع هذيانه:”أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قامت القيامة.. أنا المهدي.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

المواطن الذى لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه ظل يردد ويؤكد أنه “المهدي المنتظر” الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.” حتى تجمع عليه الناس وصوره البعض حتى انصرف.

ويتزامن هذا المقطع مع الظرف الاستثنائي الذي تشهده مصر عقب انتشار فيروس كورونا، وحدوث حالة من الشلل للدولة لدرجة إيقاف الصلاة وإغلاق المساجد مؤقتا فضلا عن توقف القطاع السياحي تماما وتوقف حركة الطيران.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 4 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 33 حالة جديدة بالمرض، وفقًا للإيجاز الصحفي اليوم للوزارة حول تطورات مواجهة انتشار الفيروس في البلاد، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، في تصريحات صحفية، أن الوباء ظهر في 24 محافظة، من بين 27 من محافظات البلاد، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات في مصر 14 حالة وفاة، وارتفعت أعداد المصابين ليصل الإجمالي إلى 327 حالة.

وكان عبد الفتاح السيسي أكد أمس، الأحد، في أول ظهور إعلامي له منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أن حكومة بلاده تعاملت بشفافية مع أعداد المصابين بالفيروس على أرضها، وطالب المصريين بالالتزام لمدة أسبوعين بهدف الحد من انتشار الجائحة.

وقال السيسي خلال كلمة ألقاها أمام عدد من السيدات المصريات بمناسبة عيد الأم، إن الدولة المصرية تتعامل بمنتهي الشفافية مع فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة تتعامل “بأسلوب علمي، وتتبع المعايير الدولية للحد من انتشار الفيروس”.

وأشار رئيس النظام المصري إلى دور “المشككين” في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، وأضاف قائلا إن “الله حمى مصر”، وتطرق إلى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد بـ”خفة دم” المصريين في التعليق على هذه الأزمة التي يواجهها العالم.

وكشف السيسي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة كورونا، ومنها ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

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