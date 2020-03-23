بعد جدل الفستان الفاضح.. الكويتية فوز الفهد تفجر غضب الكويتيين بفيديو كارثي والسلطات تتحرك

أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً بإحالة الفاشنيستا فوز الفهد إلى التحقيق، بعد أن قامت بالترويج لجهاز مزيف قالت إنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من المنزل.

وقالت حساب تويتر لـ “أمن ومحاكم”، المتهم بمتابعة الشؤون القضائية والأحكام التي تصدر عن الأجهزة الأمنية في الكويت، إن وزارة الصحة تحيل فاشنيستا مشهورة إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص للفحص عن فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة”.

وكانت مواقع التواصل تداولت، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لفوز الفهد وهي تروج لجهاز يشبه جهاز فحص السكري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مدعيةً أن نتائجه صحيحة بنسبة 95%.

وعقب تداول نبأ إحالة الفاشنيستا إلى النيابة، صرّحت فوز الفهد أن الجهاز لم تقدمه كإعلان تجاري، نظراً لأنه غير متوفر في الأسواق وأن النسخة التي لديها وصلتها بصفة شخصية من صديق.

شاهد ايضاً: بفستان كشف عن صدرها بشكل فاضح.. “شاهد” الكويتية فوز الفهد تثير الجدل في هذا الظرف…

وفي وقت سابق تسببت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل في الكويت بظهور مثير لها تزامنا مع هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الكويت عقب تفشي فيروس كورونا بها والذي تحول لوباء عالمي.

وعلى الرغم من انتشار وباء كورونا في العديد من الدول والتزام مواطني هذه الدول منازلهم في نوع من الحجر الصحي، تحدت “الفهد” هذه الظروف ولم تؤجل زفافها بل أقامته في ظل الظروف الاستثنائية هذه داعية الجمهور والمتابعين لمشاركتها فرحتها.

ولم يتوقف الأمر هنا حيث ظهرت فوز الفهد في الصورة التي نشرتها بفتسان زفاف عاري كشف عن صدرها بشكل فاضح، ما عرضها لانتقادات عنيفة.

وظهرت الفهد عبر حسابها على سناب شات وهي ترتدي فستان العرس وتوجه رسالة إلى جمهورها وتقول فيها إنها ستبدأ معهم صفحة جديدة، مشيرة إلى أن الحفل سيكون مقتصرا على أقرب الأقربين، لكنها وعدت بتصوير عرسها ومشاركة متابعيها فرحتها.

يشار إلى أن خبيرة التجميل الكويتية فوز الفهد كانت قد أثارت الجدل مؤخراً حين ظهرت في مقطع مصور تدعو السيدات للذهاب إلى صالون التجميل الخاص بها رغم الحظر الحكومي الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الكويت.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb