من طرائف حظر التجول في لبنان.. الجيش اللبناني يغني للمواطنين “هيلا هيلا هو الطريق مسكر يا حلو”!

ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي عبر موقع تويتر بمقطع فيديو يُظهر دورية للجيش اللبناني تسير في إحدى الشوارع في لبنان وتغني للمواطنين.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” غناء دورية الجيش اللبناني عبر مكبّر الصوت بعبارات: “هيلا هيلا هيلا هيلا هو، الطريق مسكّر يا حلو”، وسط أصوات ضحك وسخرية تعم بين من يصوّرون الحدث.

ويأتي هذا الخروج لقوات الجيش اللبناني لإغلاق الشوارع، في سياق عمله على فرض حظر التجوّل والتزام المنازل، وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

احلى شعب، وأحلى جيش، شعب اقوى من الموت👇🏻 pic.twitter.com/SrHtKedEcb — Melhem Riachy (@MelhemRiachy) March 23, 2020

وفي ردود الأفعال حول قيام الجيش اللبناني بالغناء بهذا الشكل، قالت مغرّدة لبنانية عبر موقع تويتر: “دوارة يا دنيا دوارة”.

وتابعت: “حد بيعرف أي ساعة الجيش سيغني هيلا هيلا هو الطريق مسكر يا حلو؟”.

فيما قال آخر: “الدنيا دولاب، وأكيد أحلى شعب وأحلى جيش”.

الدنيا دولاب 🤣🤣🤣🤣🤣 واكيد احلى شعب واحلى جيش 👍🇱🇧🇱🇧 — Pierre Ghanem (@pierreghanem123) March 23, 2020

يُشار إلى أنه وبحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في لبنان 256 حالة إصابة، فيما أسفر المرض حتى الآن عن وفاة 4 أشخاص.

كما وتم تسجيل 8 إصابات جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ بشكل فوري وسريع في لبنان حتى يتم التمكن من السيطرة على انتشار وباء كورونا في البلاد.