مقطع فيديو أثار ضجة.. إيطاليون يقتدون بالمسلمين ويصلون خلفهم حتى يرفع الله عنهم البلاء وهذه الحقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا أظهر عدد من الأجانب يصلون خلف مجموعة من المسلمين في ميدان عام ببلد أوروبي، وزعم البعض أنهم إيطاليون اقتدوا بالمسلمين حتى يرفع الله عنهم بلاء كورونا.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مجموعة من النساء يقفون خلف مجموعة من المسلمين يصلون، ويقومون بتقليد أداء الصلاة في مكان مفتوح.

إيطاليون يصلون خلف المسلمين يدعون الله ان يرفع عنهم هذا البلاء pic.twitter.com/r1hv7qCAI8 — مهندس اكاديمي 💙 🇰🇼 ❤️ (@alfoudari1968) March 22, 2020

وزعم مغردون أن المقطع تم تصويره مؤخرا في إيطاليا، طلبا للرحمة ورفع البلاء بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في كامل إيطاليا.

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وبتتبع مصدر الفيديو اتضح أنه فيديو كاذب ومقطع قديم صور بأمريكا قبل 3 سنوات، وتم إعادة تداوله مع أزمة كورونا مع عنوان مضلل.

هذا وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الحكومة الإيطالية وجهت نداءً مباشراً لوزير الدفاع مارك إسبر للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع الإيطالي طلب من نظيره الأمريكي المساعدة في توفير معدات طبية حرجة مثل الأقنعة ومراوح التهوية.

كما طلبت الحكومة الإيطالية من القوات الأمريكية المتمركزين في إيطاليا، مساعدة السلطات الإيطالية المحلية من خلال توفير أفراد طبيين ومستشفيات ميدانية لدعم القوات الإيطالية التي تعمل بالفعل على مواجهة انتشار المرض.

وارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 651 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 5476 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وعلى الرغم من صدارة إيطاليا في معدلات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلا أن هذا المعدل اليومي الأخير يمثل انخفاضًا طفيفًا في معدلات الوفيات في البلاد، لكنها تمثل زيادة قدرها 13.5% منذ يوم السبت.

وارتفعت أعداد الإصابات بالمرض في البلاد، التي تخضع لحجر طبي كامل وإغلاق كلي منذ نحو أسبوعين، بمقدار 5 آلاف و560 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 59 ألفًا و138 حالة إصابة.

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