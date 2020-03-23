“وين هو حظر التجوّل”.. “شاهد” أردنيون يستهزؤون بقرار الحكومة ويرقصون في شوارع المملكة

ضجّت صفحات التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو أظهر عدم التزام الأردنيين بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات، وسخريتهم من القرار الذي أجبرهم على مدار ثلاث أيام على الحجر الصحي خشية تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قيام مجموعة من الشبان الأردنيين بالنزول إلى الشارع في منطقة وادي السير بالأردن، ساخرين من قانون حظر التجول الذي تفرضه الدولة وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وغير آبهين بقانون الدفاع الذي تتعامل به السلطات الأردنية حالياً في البلاد، متسائلين كما يظهر من المقطع: “وين هو حظر التجوّل؟”

مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل أثار جدلاً واسعاً بين المغردين والنشطاء، الذين اعتبروا في ذلك تجاوز خطير لقرارات الحكومة الأردنية، واستهتار أيضاً بخطورة الوضع الحالي وخطورة الفيروس.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو يقول المغرّد فواز سالم: “كل يوم يزداد يقيني أن عيّنات تسكن الأردن، تخاف ما تختشي”.

وأضاف: “الإنسان نوعين، نوع يخجل علما أو أدباً أو تربيةً، وقسم يخاف، وهذه العيّنات تاف فقط يسهل استعبادها وصعب قيادتها إلا بالعصي، كما أنه واضح أهالي بحاجة لتربية”.

كل يوم يزداد يقيني ان عينات تسكن الاردن ..تخاف ما تختشي …الإنسان نوعين بخجل (علما او أدبا وتربية ) والآخر يخاف ..وهذة العينات تخاف فقط يسهل استعبادها وصعب قيادتها الا بالعصى. كما أنه واضح أهالي بحاجة إلى تربية — فواز سالم (@FawwazSalem) March 23, 2020

فيما قال مغرّد آخر: “انا بقول حل ممتاز لتنفيذ أحكام مشددة بحق هؤلاء”، وتابع: “يأخذوهم على الحدود الشمالية يخدموا ست شهور على الأقل، لأنه في السجن أيضاً عبئ على الدولة”.

انا بقول حل ممتاز لتنفيذ احكام متشددة بحق هؤلاء يأخذوهم على الحدود الشمالية يخدمو ٦ شهور على الأقل. لانه في السجن ايضا عبئ على الدولة. — Marwan Abulughod | مروان ابولغد (@marwanmay) March 23, 2020

يُشار إلى أنه وبحسب آخر تصريح لوزير الصحة الأردني سعد الجابر فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اللحظة في المملكة الأردنية إلى 112 حالة، فيما كانت السلطات الأردنية قد فرضت حظراً للتجول الشامل في جميع أرجاء المملكة منذ صباح أول أمس السبت.

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