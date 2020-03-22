“شاهد” السعودية تبدأ الحرب على الأردن ودون أي مسؤولية أخلاقية تراعي كارثة كورونا!

اعتبر الصحفي الأردني البارز ياسر أبوهلالة، أنّ “السعودية بدأت الحرب على الأردن ودون أي مسؤولية أخلاقية تراعي كارثة كورونا التي ضربت حتى مستشفى الملك فيصل!”.

وقال في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّ حساب المخابرات السعودية (موجز الأخبار) يتصيد أزمة الازدحام على المخابز، ويتجاهل أن الأردن أول بلد في العالم طبق قانون الدفاع وحظر التجوال الشامل، وهو قرار له تبعاته.

#السعودية بدأت الحرب على #الأردن ودون أي مسؤولية أخلاقية تراعي كارثة #كورونا التي ضربت حتى مستشفى الملك فيصل ! حساب المخابرات السعودية " موجز الأخبار" يتصيد أزمة الازدحام على المخابز، ويتجاهل أن الأردن أول بلد في العالم طبق قانون الدفاع وحظر التجوال الشامل، وهو قرار له تبعاته https://t.co/P5GmpuD6Sr — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 21, 2020

ونشر الحساب المخابراتي، سلسلة من التغريدات “الخبيثة” تضمنت تهافت المواطنين في الأردن على بعض المخابز بعد إعلان حظر التجول في المملكة .

صعوبة الحصول على الخبز في الأردن

1️⃣ pic.twitter.com/CVDTa1t3Wt — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 21, 2020

وقال وزير الصحة الاردني سعد جابر، مساء السبت، إنه سُجلت 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع عدد المصابين إلى 99.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن حظر التجول أمر صعب لكنه متطلب للحفاظ على على المواطنين وسلامتهم وصحتهم، داعياً الأردنيين للتعايش مع الأمر على مدى الأيام والأسابيع المقبلة.

من جهته، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات لقناة “المملكة” إنه لا وجود لأي حالة حرجة بين مصابي كورونا.

وأضاف إنه يُمكن اعتباراً من الأحد إعطاء دواء هيدروكسيكلوروكوين (الذي يُستخدم لعلاج الملاريا) لمرضى فيروس كورونا المستجد ضمن بروتوكول دراسات دوائية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 392، حسب ما أفادت الوكالة الرسمية (واس).

وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين من المرض بلغ 16 حالة.