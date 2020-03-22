ترمب يتحدث عن علاج لفيروس كورونا يغير وجه الطب
ترمب يتحدث عن علاج لفيروس كورونا يغير وجه الطب
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ترمب: تناول هاتين المادتين معاً لعلاج كورونا سيغيّر قواعد اللعبة في تاريخ الطب!

كتب وطن
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قال الرئيس الأميركي دونالد إن “تناول مادتي وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب”.

ودعا ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر الجهات المعنية للعمل على هذا الدواء وطرحه في الأسواق فورا لعلاج الناس.

وتشير عدة مصادر إلى أن التركيبة التي تحدث عنها ترامب هي عبارة عن مزيج من دواء مخصص لعلاج الملاريا، ومضاد حيوي، يعتقد البعض بقدرتهما على عدوى فيروس المستجد والتغلب عليه.

واستشهد الرئيس الأميركي بمعلومات أوردتها دراسة فرنسية بهذا الشأن، تم نشرها في صحف طبية عريقة.

ولا تزال الدراسة التي شملت 20 مصابا بعدوى في مراحلها الأولية، إلا أنها تبدو واعدة.

وكان الدواء قد استخدم لعلاج مرضى بكورونا في الصين وفرنسا. ورغم إمكانياته، قال العلماء: إنه لا يزال بحاجة لمزيد من التجارب التي ستحدد إن كان علاجا آمنا أم لا.

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