فيديو صادم ولا يبشر بخير.. هل حدثت مجاعة في الأردن حتى يفعل الأردنيون كل هذا بسبب “الخبز”؟

ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي في الأردن اليوم، السبت، بمقطع فيديو يوثّق عراكات ومشادات حدثت في عدة مخابز أردنية، نتيجة تزاحم المواطنين الأردنيين على الخبز.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ورصدته “وطن” فقدان السيطرة في بضعة مخابز بسبب التزاحم الشديد بين المواطنين المقبلين لشراء الخبز، وتطور الأمور إلى مشادات وعراكات بالأيدي، تسببت بفوضى عارمة في المكان.

فوضى عارمة في الاردن بسبب اقتحام المخابز والأفران pic.twitter.com/4Oxij7Z2dh — جمهوريه المگاريد | الضمير قائد (@Mu_karar) March 21, 2020

ويأتي هذا الازدحام بالتزامن مع قرار الحكومة الأردنية بحظر التجوّل وتطبيق قانون الدفاع، وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، مما ولّد حالة خوف لدى المواطنين وإقبالهم على شراء الخبز والسلع الأساسية بشكل كبير، كما حدث في عديد من البلدان التي شهدت وضعاً مماثلا.

وفي التعليق على مقطع الفيديو قال أحد المغردين: “لماذا هذه الطريقة غير المتحضرة”، وأضاف: “لماذا يتم ضرب العامل الذي يعمل في المخبز، ألا يعتقدون الآن لو في واحد مصاب بالكورونا راح يعدي كل الموجودين بسهولة”.

بس ليش هذي الطريقه مب متحضر وليش يضرب العامل الي ييشغل في المخبز مايفكرون الحين لو فيه واحد مصاب بكرونه راح ينعدو.. بكل سهوله.. — Hanooni (@Hanooni2013) March 21, 2020

فيما قال آخر: “الهمج والمتخلفون في كل مكان وزمان” “للأسف”.

الهمج والمتخلفين في كل مكان و زمان — علي العراقي 🇮🇶 (@allawy_zamzeer) March 21, 2020

وكانت المملكة الأردنية قد أعلنت تطبيق قانون الدفاع القاضي بحظر التجول إلا لحالات الضرورة، وقامت الحكومة الأردنية بفرض غرامات واعتقالات للعشرات من الأشخاص الذين كسروا حظر التجول بما يخالف قرارات الحكومة الأردنية.

فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى مساء اليوم السبت 99 حالة إصابة، بعد إصابة 15 شخص خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح وزير الصحة الأردني سعد جابر بأن العدد 99 ليس كبير ولكنه مؤشر خطير، على أن قلة لم تلتزم بتعليمات الصحة العامة.