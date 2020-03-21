بينما انقض الناس بمعظم الدول على متاجر الغذاء كالجراد.. “شاهد” هكذا بدت متاجر وأسواق عُمان في عز الأزمة

في الوقت الذي انقض فيه سكان العالم على المتاجر وخاصة متاجر الغذاء وأفرغوها من محتوياتها استعداداً للحجر الصحي المنزلي وهرباً من فيروس كورونا المستجد، بدا الأمر مختلفاً في سلطنة عمان تماما.

وأظهر تقريرا مصورا لمراسل “الجزيرة” سمير النمري رصدته “وطن”، عدد من متاجر الغذاء حول العالم فارغة من البضائع والاحتياجات اليومية، في حين أن متاجر سلطنة عُمان ظهرت مليئة بالبضائع وحالة البيع والشراء طبيعية جدا.

متاجر المواد الغذائية فارغة في دول كثيرة من العالم بسبب #فيروس_كورونا، كيف تبدو متاجر #سلطنة_عمان اليوم؟



تعرفوا عليها في هذا الفيديو👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/ERoV509fqf — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) March 21, 2020

الأمر الذي لاقاً استحساناً لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة بسلوك العُمانيين والحكومة، مطالبين باتخاذ سلوك العمانيين قدوة في مواجهة هذه الأزمة التي هزت العالم.

وتعتبر سلطنة عمان من الدول التي اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى حصر الفيروس وتسجيل عدد قليل من المرضى بالفيروس.

وعلق عبد الرحمن الصادق على الفيديو بالقول: ” الله يزيد الشعب الطيب من فضل الله، بلاد الكرم والجود والمحبة والله يرحم السلطان قابوس”.

الله يزيد الشعب الطيب من فضل الله ، بلاد الكرم والجود والمحبة والله يرحم السلطان قابوس . — عبد الصادق بن ابراهيم (@S7eGGFWK63mCi8G) March 21, 2020

وقال حساب باسم “نوجا” على تويتر: ” واحد من اثنين: يا إنهم شعب محترم وحكومتهم ضابطة الأمور، يا إنهم مكبرين المخدة ومروقين ومتوكلين على الله في كلا الحالتين الشعب راقي وعاقل”.

واحد من اثنين: يا إنهم شعب محترم وحكومتهم ضابطة الأمور، يا إنهم مكبرين المخدة ومروقين ومتوكلين على الله ✌🏼 في كلا الحالتين الشعب راقي وعاقل 👍🏼 — Noga (@nalziadi) March 21, 2020

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة غى سلطنة عمان، تسجيل إصابة عدد 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد_19″، منهم حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.

وأكدت الوزارة العمانية عبر حسابها الرسمى على تويتر، تماثل 13 حالة للشفاء، ليصبح العدد الكلى للإصابات 52 حالة.

من ناحية أخرى، اتخذت حكومة سلطنة عمان، عددًا من الخطوات للتخفيف من أثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على المواطنين العمانيين ومؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية، تم التوصل إلى الخطوات التالية توفير مخزون احتياطى إضافى من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة.