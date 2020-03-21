مطاردات هوليودية وفيديوهات صادمة.. هذا ما حدث في الأردن مع تطبيق حظر التجوال بيومه الأول

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع مصور أظهر قيام دورية للأمن الأردني باعتراض طريق شخص واعتقاله لأنه خالف قرار حظر التجوّل والتزام الحجر المنزلي.
الفيديو المتداول على نطاق واسع والذي رصدته “وطن”، يظهر سيارتان تابعتان للشرطة الأردنية، اعترضتا طريق الشاب الذي كان يسير في الشارع بشكل مخالف لتعليمات الحكومة الأردنية، التي أصدرت قرارات بتفعيل قانون الدفاع وحظر التجوّل والتزام الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا بحالات معيّنة، وذلك وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر على نطاق واسع قيام الشرطة الاردنية بمطاردة سيارة مدنية خالف من فيها قرار حظر التجول، مما استدعى ملاحقته واعتقاله فيما بعد من قبل الأمن الأردني.
المغرد عاطف الشريف علق على هذه المشاهد بقوله: “لو أردنا إحسان الظن وقلنا أنَّ لديه طارئ فقد أساء التصرف”.
وتابع: “إن كان هناك طارئ فالنشامى الأمنيون سيكون أوَّل من يفزع ويساعد لا مبرر مطلقا لأحد للاستهتار والأداء الحكومي رائع بامتياز وعدم التعاون خيانة للوطن”
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت قراراً بحظر التجوّل بدءاً من صباح اليوم السبت، وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أرجاء المملكة تنبيهاً ببدء سريان حظر التجوّل ومنع الخروج من المنازل.
وبالتوازي مع قرارات الحكومة، أطلق مغردون أردنيون عبر موقع تويتر هاشتاق بوسم “أنا مع حظر التجوّل الإجباري”، والذي تصدّر أعلى قائمة المواضيع المتداولة عبر تويتر في الأردن، لتعزيز خطوات الحكومة الأردنية في فرض حظر التجوّل للوقاية من خطر انتشار الفيروس.
وفي بحثها رصدت وطن تغريدات عديدة لنشطاء أردنيين غردوا بهذا السياق، حيث قالت صاحبة حساب (أم الغزلان): “حظر التجوّل يمنع إصابات كثيرة، يتسبب بها من هو متخلف وجاهل ومستهتر”
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 85 حالة إصابة، باكتشاف 15 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
من جانبه أوضح وزير الصحة الأردني أن 3 أشخاص أصيبوا بالمرض بعد مخالطتهم لشقيقتهم القادمة من الخارج، وأن 3 آخرين أصيبوا به من حفل زفاف مدينة إربد، فيما اكتشفت إصابتين بين المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى حمزة في العاصمة عمان.