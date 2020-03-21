مطاردات هوليودية وفيديوهات صادمة.. هذا ما حدث في الأردن مع تطبيق حظر التجوال بيومه الأول

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع مصور أظهر قيام دورية للأمن الأردني باعتراض طريق شخص واعتقاله لأنه خالف قرار حظر التجوّل والتزام الحجر المنزلي.

الفيديو المتداول على نطاق واسع والذي رصدته “وطن”، يظهر سيارتان تابعتان للشرطة الأردنية، اعترضتا طريق الشاب الذي كان يسير في الشارع بشكل مخالف لتعليمات الحكومة الأردنية، التي أصدرت قرارات بتفعيل قانون الدفاع وحظر التجوّل والتزام الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا بحالات معيّنة، وذلك وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

عمان…إلقاء القبض على شخص قام بخرق أمر الدفاع و #حظر_التجول من قبل الأمن العام والشرطة العسكرية pic.twitter.com/Nc1gp1a3Yb — الأردنية نت (@alurdunyya) March 21, 2020

وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر على نطاق واسع قيام الشرطة الاردنية بمطاردة سيارة مدنية خالف من فيها قرار حظر التجول، مما استدعى ملاحقته واعتقاله فيما بعد من قبل الأمن الأردني.

#الأردن



اليوم في اول يوم #حظر_التجول وفي #يوم_الكرامة..



أحنا كشعب بنسجل يوم كرامة جديد بإلتزامنا من أجل الوطن..



أما ال٣١ شخص اللي طلعوا (إلا من رحم ربي) هاي مش مرجله هاي تياسه..



الفيديو لمطاردة مخالف الحظر pic.twitter.com/jGGeTAUc2p — Nidaa Majali (@NidaaMajali) March 21, 2020

المغرد عاطف الشريف علق على هذه المشاهد بقوله: “‏‎لو أردنا إحسان الظن وقلنا أنَّ لديه طارئ فقد أساء التصرف”.

لو أردنا إحسان الظن وقلنا أنَّ لديه طارئ فقد أساء التصرف

إن كان هناك طارئ فالنشامى الأمنيون سيكون أوَّل من يفزع ويساعد

لا مبرر مطلقا لأحد للإستهتار والأداء الحكومي رائع بإمتياز وعدم التعاون خيانة للوطن — Atif Sh A RUB عاطف شريف (@abulrub1) March 21, 2020

وتابع: “إن كان هناك طارئ فالنشامى الأمنيون سيكون أوَّل من يفزع ويساعد لا مبرر مطلقا لأحد للاستهتار والأداء الحكومي رائع بامتياز وعدم التعاون خيانة للوطن”

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت قراراً بحظر التجوّل بدءاً من صباح اليوم السبت، وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أرجاء المملكة تنبيهاً ببدء سريان حظر التجوّل ومنع الخروج من المنازل.

وبالتوازي مع قرارات الحكومة، أطلق مغردون أردنيون عبر موقع تويتر هاشتاق بوسم “أنا مع حظر التجوّل الإجباري”، والذي تصدّر أعلى قائمة المواضيع المتداولة عبر تويتر في الأردن، لتعزيز خطوات الحكومة الأردنية في فرض حظر التجوّل للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

وفي بحثها رصدت وطن تغريدات عديدة لنشطاء أردنيين غردوا بهذا السياق، حيث قالت صاحبة حساب (أم الغزلان): “حظر التجوّل يمنع إصابات كثيرة، يتسبب بها من هو متخلف وجاهل ومستهتر”

حظر التجول يمنع اصابات كثيره يتسببب بها من هو متخلف وجاهل ومستهتر خصوصا بعض الشباب الذين لا يدركون حجم المصيبه اللهم احفظ بلادي وادم عزها #انا_مع_حظر_التجول_الاجباري — ام الغزلان 🦌 (@ZRpFSRstMBmAcGz) March 21, 2020

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 85 حالة إصابة، باكتشاف 15 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

من جانبه أوضح وزير الصحة الأردني أن 3 أشخاص أصيبوا بالمرض بعد مخالطتهم لشقيقتهم القادمة من الخارج، وأن 3 آخرين أصيبوا به من حفل زفاف مدينة إربد، فيما اكتشفت إصابتين بين المحتجزين في الحجر الصحي بمستشفى حمزة في العاصمة عمان.