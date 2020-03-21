هكذا سيتفشى في مصر بسرعة الصاروخ.. “شاهد” ممثلة مصرية تُحب الكورونا “باللبن والملبن”

يواصل النظام المصري والمطبلين له إنكار حقيقة تفشي فيروس كورونا في مصر، زاعمين أن مصر بلداً آمنة لا يمكن لكورونا أن يتواجد فيها، الأمر الذي أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء الممثلة المصرية بدرية طلبة، التي خرجت في مقابلة تلفزيونية تؤكد فيها حبها للفيروس، وأنه غير موجود في مصر، قائلةً: “أنا بحب كورونا أوي بحبه باللبن والملبن”.

وقالت طلبة، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”: “احنا المصريين مبحوقش فينا حاجة يا أختي، هما بقولوا بلاش تجمعات واحنا متجمعين، وبيقولوا بلاش بوس واحنا بنهري بعض بوس”.

عندما يتجسّد الهراء ويتكلّم pic.twitter.com/r4zIw6MmzR — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) March 21, 2020

من جانبها علقت مذيعة الجزيرة، غادة عويس، على الفيديو ساخرة بالقول: “عندما يتجسد الهراء ويتكلم”، فيما انهالت التعليقات ما بين المبرر لتصرف الفنانة المصرية ومنتقد لما تحدث به.

بينما قال المغرد أنس وهب موضحا أنها اعتذرت: ” لها فيديو اخر بتعتذر فيه وتنصح الناس بالجلوس في البيت واتباع تعليمات الصحة”.

لها فيديو اخر بتعتذر فيه وتنصح الناس بالجلوس في البيت واتباع تعليمات الصحة — Anas Wahb | أنس وهب (@AnasWahb) March 21, 2020

وعلق عياش دراجي على الفيديو بالقول: ” لو قيل للقمامة كوني بشراً لاختارت هذه الأشكال وراحت تتراكم في الحاويات والمكبات”.

لو قيل للقمامة كوني بشراً لاختارت هذه الأشكال وراحت تتراكم في الحاويات والمكبات ! — عياش دراجي (@AyacheD) March 21, 2020

وسخر المغرد أحمد الشمالي من الفنانة بالقول: “بسبب جراءتها وقوة قلبها أرشحها ليتم تجريب لقاح الكورونا عليها ويفضل أن يكون اللقاح باللبن”

بسبب جراءتها وقوة قلبها أرشحها ليتم تجريب لقاح الكورونا عليها ويفضل أن يكون اللقاح باللبن 😂 — أحمد الشمالي TR (@kuzeyliAhmet1) March 21, 2020

يذكر أن دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة غارديان البريطانية، أثارت حالة من الجدل في أوساط النشطاء المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت نفت فيه وزارة الصحة المصرية الدراسة.

وقالت الدراسة التي أجراها مختصون في الأمراض المعدية من جامعة تورونتو الكندية، إن “عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية”، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة.

وحسب الدراسة الكندية، فإن 97 أجنبيا ممن زاروا مصر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي ظهرت عليهم أعراض الفيروس، أو أثبتت التحاليل المختبرية إصابتهم به. ومعظم هؤلاء السياح قضوا بعض الوقت على متن بواخر في نهر النيل يعتقد أنها هي مصدر انتشار الفيروس في مدينة الأقصر السياحية جنوبي مصر.

وتصر الحكومة المصرية على إخفاء الحقيقية، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، في آخر تصريحاتها تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الحالات تشمل أجنبياً و28 مصرياً، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً.

كما كشفت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 60.

وأكدت الوزارة خروج 11 حالة من مصابي كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الحالات تشمل 5 مصريين بينهم “طبيب وممرضة”، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.