“ما عندنا شيء نأكله”.. مغربيات يفضحن سعادة الإمارات ويطالبن من سفارة بلادهن إعادتهن للرباط

أثار مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من المغربيات في الإمارات معتصمات أمام سفارة بلادهن في أبوظبي، مطالبات بترحيلهن للمغرب بسبب سوء المعاملة.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، قالت إحدى السيدات المغربيات: “ليس لدينا ما نأكله”، فيما تساءل عدد من النشطاء عن ما قاله نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد حول توفير الدواء والغذاء للجميع.

المغربيات في #الامارات يطالبون امام سفارتهم بترحيلهم الى المغرب، يقولون ماعندنا شي ناكله…. مو قال #محمد_بن_زايد موفر الدواء والغذاء

🇲🇦 pic.twitter.com/OLpvhBEJ9M — الشيخ مناحي… (@11manahi88) March 20, 2020

وهاجم نشطاء تويتر الموقف الإماراتي ضد عدد من الوافدين العرب دون غيرهم، حيث سخر أبو عبد الله من إجراء السلطات الإماراتية، بالقول: “مو على اساس ريكي مأمن الدووووولة”.

مو على اساس ريكي مأمن الدووووولة 😂😂😂 — ابو عبدالله 🇴🇲قابوس إرث خالد 🇴🇲 (@wahibi05) March 20, 2020

وقالت أم ريما: ” في مثل هالظروف ماحد يعزك غير بلادك كورونا طلع حقيقة كل الدول.

يذكر أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أعلن استعداد الإمارات للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا، وتطوير علاجاته واحتوائه، مشدداً على أن نهج العمل الإنسـاني يُعدّ ركيزة أساسية مـن الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات منذ نشأتها.

وثمّن المدير العام للمنظمة مبادرة سموه بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة العالقين في مقاطعة هوباي الصينية، ونقلهم إلى «مدينة الإمارات الإنسانية».

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والامارات، توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، الامر الذي دفع الرباط إلى سحبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

وقالت مواقع محلية، بينها “مغرب أنتلجنس” و”الزنقة 20″، إن “أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين المغرب والإمارات؛ حيث سحب المغرب سفيره في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، الذي ظل في منصبه لأكثر من 9 سنوات، كما تم استدعاء القنصليْن المغربيين في دبي وأبوظبي”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير”.

وأرجعت التقارير الإعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى موقف الإمارات التي لم تعين لحد الآن سفيرا لها في المغرب لمدة نحو عام.