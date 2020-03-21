حالة قوية من عدم الاستقرار.. “شاهد” ما فعله اخدود الرحمة في سلطنة عُمان ومتى سينتهي؟

تشهد سلطنة عُمان حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي بدأت من مساء أمس، الجمعة، واشتدت اليوم حيث تكونت غيوم ركامية رعدية وهطلت الثلوج بكثرة على شتى مناطق السلطنة.

وشهدت العديد من الولايات بحسب مقاطع مصورة انتشرت عبر وسم “#اخدود_الرحمة” بالسلطنة سقوط كثيف لحبات البرد مع هبوب رياح شديدة.

مع بداية تأثير #أخدود_الرحمة مساء اليوم السبت، شهدت ولاية #صحم تساقط كثيف لحبات البرد pic.twitter.com/Dv4b8UuYIE — سبق عُمان – STAY HOME (@sabqoman) March 21, 2020

من أمطار الخير قبل شوي، م شاء الله

تساقط حبات البرد مع الأمطار الغزيرة 😍

ولا تقولوا م دلعتكم وجبت لكم ملة ثلج 😌#اخدود_الرحمه pic.twitter.com/qTGRDPN0u6 — ALI (@Ali__9419) March 21, 2020

هذا وتشتد حالة عدم الاستقرار أكثر يوم الاحد في عموم مناطق السلطنة وتشمل فرص الامطار عموم السواحل المطلة على خليج عمان وجبال الحجر وامتدادا جنوبا نحو الشرقية و الوسطى وظفار وعموم السواحل المطلة على بحر العرب وتشمل مدينة صلالة.

ويعود سبب حالة عدم الاستقرار الجوي هو اندفاع سلسلة من الكتلة الهوائية القطبية نحو بلاد الشام و العراق و شمال الجزيرة العربية و تحركها نحو مياه الخليج العربي، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي فوق مياه بحر العرب، والذي يدفع بكتلة هوائية دافئة ورطبة نحو جنوب الجزيرة العربية.

*صباح الخير حاليا 7:30 صباح السبت#اخدود_الرحمه يلقي بظلاله على السلطنة واجواء غائمة مع هطول متفرق للأمطار..

فرص اليوم السبت ستكون بشكل عام على معظم محافظات السلطنة وستزداد الفرص خلال المساء بمشيئة الله مع اقتراب الأخدود علينا.#اخدود_الرحمة_03_2020 pic.twitter.com/yX6d35UXyq — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) March 21, 2020

حيث تعمل على هذه العناصر الجوية على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في عموم منطقة الخليج العربي وتشمل الامارات وسلطنة عمان.

هذا وتتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي عن السلطنة إعتبارا من يوم الاثنين حيث يميل الطقس للإستقرار تدريجيا.

أما عن درجات الحرارة فيتوقع أن تنخفض بشكل ملموس لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام.

وتتزامن هذه الأجواء مع وصول فيروس كورونا المستجد لسلطنة عمان والخليج عامة، حيث اضطرت دول الخليج لغلق الحدود وتعليق حركة الطيران كليا لمحاصرة بؤرة انتشار الفيروس.