دبي تواصل الإنهيار .. “رويترز” تكشف تفاصيل محاولة جديدة لإنقاذ الإمارة!

كشف وكالة “رويترز”، عن عملية إقراض لإمارة دبي، هي واحدة من الصفقات القليلة التي تُبقي على حيوية قطاع الاستثمار المصرفي في منطقة الخليج، مع تعطيل تفشي فيروس كورونا نشاط أسواق رأس المال.

وفي التفاصيل، تقدمت دبي بطلبات لعشرة بنوك للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار من أجل السيطرة بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ وإعادة تمويل دين لأداة الاستثمار الحكومية دبي العالمية .

وقالت المصادر: إن “سيتي ودويتشه بنك توليا دور التعهد بتغطية الاكتتاب في القروض البالغة قيمتها تسعة مليارات دولار من أجل العملية، وشرعا على الفور في إجراء محادثات مع بنوك أخرى لتوزيع الدين”.

وبين مصدران مقربان من الصفقة أن مجموعة تضم عشرة بنوك، بينها سيتي ودويتشه، وقعت هذا الأسبوع تعهدات غطت صفقة الدين البالغة تسعة مليارات دولار وزيادة.

وأوضح أحد المصدرين أن البنوك الثمانية الأخرى هي بنك نوفا سكوشيا وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ومجموعة سامبا المالية وستاندرد تشارترد.

ولفت المصدران إلى أن بنكين طُلب منهما المشاركة في الصفقة لم يشاركا، لكنه لم يذكر اسميهما، إضافة إلى أن القروض ستباع خلال الأسابيع المقبلة لمجموعة أوسع من البنوك.

وتشمل العملية، وفق المصادر، قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدته خمس سنوات، فيما يتضمن باقي التمويل ديوناً أقصر أجلاً، في حين امتنعت موانئ دبي العالمية ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد عن التعقيب.

ووفق “رويترز”، سيزيد إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية المزمع مديونيتها، وهو ما دفع وكالتي التصنيف الائتماني موديز وفيتش، الشهر الماضي، لوضع الشركة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل لتصنيفها.

وفي إطار الصفقة، ستقترض موانئ دبي العالمية 5.15 مليارات دولار لتمويل توزيعات أرباح لدبي العالمية، وهي المساهم الوحيد لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، مما يساعدها على الوفاء بالتزامات قائمة للمقرضين.

ووقعت دبي العالمية، وهي تكتل يضم شركات لها أنشطة في قطاعات الموانئ والعقارات والضيافة، في 2011 اتفاقاً لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار بعد أن تضررت دبي بفعل الأزمة المالية العالمية.

وجرى تسويق صفقة الدين الضخمة البالغة تسعة مليارات دولار للبنوك في ظل تنامي المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على دبي، وهي مركز للتجارة والنقل والسياحة في الشرق الأوسط.

وقالت دبي، الشهر الماضي، إن شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي شركة حكومية، تعتزم شراء أسهم مدرجة في البورصة لشركة موانئ دبي العالمية في صفقة يبلغ تقييمها 13.9 مليار دولار.