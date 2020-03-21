بعد وفاة اول شخصين بكورونا في الإمارات .. مستشار محمد بن زايد يعترف بهذا الامر

اعترف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باستهتار الإماراتيين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في الإمارات .

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة إن المطلوب “المزيد من التثقيف والحزم لوقف الاستهتار”.

وأضاف: “وفاة حالتين بكورونا، في الإمارات لجنسية عربية وأسيوية. اعلان مؤسف كالاعلان عن أول اصابة والاعلان عن تجاوز المصابين 100 مصاب”.

وفاة حالتين ب #كورونا، في الإمارات لجنسية عربية وأسيوية. اعلان مؤسف كالاعلان عن أول اصابة والاعلان عن تجاوز المصابين 100 مصاب. والمشاهد انه رغم الإجراءات الاحترازية المشددة هناك استهتار من بعض الشباب ومن افراد جاليات مقيمة بالإمارات. مطلوب المزيد من التثقيف والحزم لوقف الاستهتار pic.twitter.com/OOYWymVcRt — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 21, 2020

ورغم محاولات إخفاء الأرقام الحقيقيّة للمصابين، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات مساء الجمعة وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت أن أحدهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.

أما الثاني، فهو من الجنسية الآسيوية، مقيم، ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت وزارة الصحة الإماراتية عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين .

وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أحدهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/zA9GKFejT6 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية – MOHAP UAE (@mohapuae) March 20, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.