بعد وفاة اول شخصين بكورونا في الإمارات .. مستشار محمد بن زايد يعترف بهذا الامر
اعترف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باستهتار الإماراتيين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في الإمارات .
وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة إن المطلوب “المزيد من التثقيف والحزم لوقف الاستهتار”.
وأضاف: “وفاة حالتين بكورونا، في الإمارات لجنسية عربية وأسيوية. اعلان مؤسف كالاعلان عن أول اصابة والاعلان عن تجاوز المصابين 100 مصاب”.
ورغم محاولات إخفاء الأرقام الحقيقيّة للمصابين، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات مساء الجمعة وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضحت أن أحدهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.
أما الثاني، فهو من الجنسية الآسيوية، مقيم، ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.
وأعربت وزارة الصحة الإماراتية عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين .
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.