الشيخ حمد بن جاسم يتحدث عن وقت السيطرة على كورونا وخسائر الوباء ويوجه رسالة لدول الخليج

قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق، إنّه “لا أحد منا يستطيع تحديد الوقت الذي ستتم فيه السيطرة على هذا وباء كورونا الذي يجتاح العالم”.

وأضاف في سلسلة تغريدات تابعتها “وطن”: “لكن الأمر المؤكد أنه ستكون هناك عواقب ونتائج صحيه واقتصاديه وسياسيه واجتماعيه لهذه الجائحة على العالم بأسره”.

لا أحد منا يستطيع تحديد الوقت الذي ستتم فيه السيطرة على هذا الوباء الذي يجتاح العالم. ولكن الأمر المؤكد أنه ستكون هناك عواقب ونتائج صحيه واقتصاديه وسياسيه واجتماعيه لهذه الجائحة على العالم بأسره، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 21, 2020

وتابع الشيخ حمد قائلاً: “سيتحدث المؤرخون والدارسون عما قبل كورونا وما بعده، تماما مثلما أصبحنا نقول ما قبل ١١ سبتمبر وما بعد ١١ سبتمبر. وما أتمناه ويتمناه كل العرب أن يستخلص قادتنا في عالمنا العربي والخليجي بالذات العبر والدروس ويعرفوا ضخامة المسؤوليات الكبيره الملقاة على عاتقهم وما يترتب عليهم من عمل كبير لتخفيف أعباء التبعات السلبية وبالأخص في المجال الاقتصادي”.

وسيتحدث المؤرخون والدارسون عما قبل كورونا وما بعده، تماما مثلما أصبحنا نقول ما قبل ١١ سبتمبر وما بعد ١١ سبتمبر.

وما أتمناه ويتمناه كل العرب أن يستخلص قادتنا في عالمنا العربي والخليجي بالذات العبر والدروس، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 21, 2020

ووجه رسالة لدول الخليج قائلاً: “أما آن لكم أن تضعوا خلافاتكم، التي أضرت بكم جميعا جانبا، وأن تجلسوا على مائدة واحدة لوضع الاستراتيجيات التي تخفف على شعوبكم ما ستواجهه من تبعات قد تطال وتغير كثيرا من الثوابت والمحرمات التي كان يحترمها المواطن الخليجي ويلتزم بها”.

ويعرفوا ضخامة المسؤوليات الكبيره الملقاة على عاتقهم وما يترتب عليهم من عمل كبير لتخفيف أعباء التبعات السلبية وبالأخص في المجال الاقتصادي.

وهنا أريد أن أهيب بالذات بدول مجلس التعاون وأقول لهم: أما آن لكم أن تضعوا خلافاتكم، التي أضرت بكم جميعا جانبا، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 21, 2020

وأن تجلسوا على مائدة واحدة لوضع الاستراتيجيات التي تخفف على شعوبكم ما ستواجهه من تبعات قد تطال وتغير كثيرا من الثوابت والمحرمات التي كان يحترمها المواطن الخليجي ويلتزم بها.

ولا أريد هنا أن يعتقد أحد أنني أريد بهذه المناسبة المؤلمه التماسا لفك الحصار عن بلدي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 21, 2020

وقال: “لا أريد هنا أن يعتقد أحد أنني أريد بهذه المناسبة المؤلمه التماسا لفك الحصار عن بلدي. فنحن عشنا ٣ سنوات من الحصار واستطعنا أن نتجاوز عواقبه، ولله الحمد، بفضل صمود القيادة والشعب القطري، ونستطيع الاستمرار بالعزم نفسه، ولكن التحديات التي تواجهنا جميعا أكبر من ذلك بكثير. إذن أليس منا رجل رشيد يبادر بإصلاح الوضع تجنبا لما هو أخطر!؟”

فنحن عشنا ٣ سنوات من الحصار واستطعنا أن نتجاوز عواقبه، ولله الحمد، بفضل صمود القيادة والشعب القطري، ونستطيع الاستمرار بالعزم نفسه، ولكن التحديات التي تواجهنا جميعا أكبر من ذلك بكثير. إذن أليس منا رجل رشيد يبادر بإصلاح الوضع تجنبا لما هو أخطر!؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 21, 2020

وسجلت دولة قطر 470 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 10.وفق وزارة الصحة العامة