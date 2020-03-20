نشطاء يفضحون فبركة الإمارات وحذفها الكويت من تصّدر قائمة أكثر الدول إجراءً لاختبار كورونا!
يبدو أن الإمارات مُصرة على إظهار عقد النقص التي تعانيها حتى في ما يخص أزمة فيروس كورونا التي تعصف بدول العالم .
هذه المرّة لجأت الإمارات وعبر وسائل إعلامها وفي مقدمتها “سكاي نيوز عربية”، للترويج الى أن الامارات أكثر الدول إجراء لاختبارات كورونا.
حساب (كويتي حر) عبر “تويتر” قال إنّ قناة “سكاي نيوز” الاماراتية حذفت اسم الكويت من الجدول وتروج أن الامارات الاولى عالميا، رغم أن الكويت الأولى.
وقال: “عايشين على الكذب، الظاهر كل انجازاتهم السابقة كانت بنفس هالفكرة”.
وقالت المغرّدة (نوف بن ناصر آل ثاني) : “الحكومة الكويتية الأولى عالميًا في إجراء فحوصات الكورونا وهذا موجود في صفحة منظمة الصحة العالمية ..طبعا حكومة الفبركات الإمارات زورت الصفحة وحطت الامارات الأولى ..ترى الفبركات والتهكير والتزوير شغلهم لا تستغربون”.
واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في الكويت، عن تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 159 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.
يالسندوكيه مو فيك
وين هزاب المجنس ياعبد الدراهم بدت تطلع فضائح الامارات