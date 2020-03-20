نشطاء يفضحون فبركة الإمارات وحذفها الكويت من تصّدر قائمة أكثر الدول إجراءً لاختبار كورونا!

يبدو أن الإمارات مُصرة على إظهار عقد النقص التي تعانيها حتى في ما يخص أزمة فيروس كورونا التي تعصف بدول العالم .



هذه المرّة لجأت الإمارات وعبر وسائل إعلامها وفي مقدمتها “سكاي نيوز عربية”، للترويج الى أن الامارات أكثر الدول إجراء لاختبارات كورونا.



حساب (كويتي حر) عبر “تويتر” قال إنّ قناة “سكاي نيوز” الاماراتية حذفت اسم الكويت من الجدول وتروج أن الامارات الاولى عالميا، رغم أن الكويت الأولى.



وقال: “عايشين على الكذب، الظاهر كل انجازاتهم السابقة كانت بنفس هالفكرة”.

قناة سكاي نيوز الاماراتية تحذف أسم الكويت من الجدول وتروج أن الامارات الاولى عالميا رغم أن الكويت الاولى ، عايشين على الجذب ، الظاهر كل انجازاتهم السابقه كانت بنفس هالفكرة 😂 pic.twitter.com/rsyhDYmcpR — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) March 19, 2020

وقالت المغرّدة (نوف بن ناصر آل ثاني) : “الحكومة الكويتية الأولى عالميًا في إجراء فحوصات الكورونا وهذا موجود في صفحة منظمة الصحة العالمية ..طبعا حكومة الفبركات الإمارات زورت الصفحة وحطت الامارات الأولى ..ترى الفبركات والتهكير والتزوير شغلهم لا تستغربون”.

الحكومة الكويتية الأولى عالميًا في إجراء فحوصات الكورونا وهذا موجود في صفحة منظمة الصحة العالمية ..طبعا حكومة الفبركات #الأمارات زورت الصفحة وحطت الامارات الأولى ..ترى الفبركات والتهكير والتزوير شغلهم لا تستغربون😏 pic.twitter.com/HhPIcbkS8Q — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) March 20, 2020

في زمن الفضاء المفتوح وسرعة الوصول للمعلومة من المعيب والمخجل ممارسة الكذب وكأنكم عالقون بالثمانينات، هذا النوع من استغفال شعوبكم تجاوزه الزمن وبات مضحك ومثار للسخرية .. إليكم الصورة الحقيقية وتظهر والكويت الأولى.



وعيب عليكم@uaegov pic.twitter.com/vzSMyFnJGz — دويع العجمي (@dhalajmy) March 20, 2020

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في الكويت، عن تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا، ⁧ ليصبح الإجمالي 159 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.