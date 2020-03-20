ماذا حدث داخل مسجد في الأردن بعد رفض المصلين قرار إغلاقه منعاً لإنتشار كورونا!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر احتجاج مصلين أردنيين بأحد مساجد المملكة، على إغلاق المسجد ضمن إجراءات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبينما كان أحد المصلين يحاول إقناع آخرين بالسبب الذي من اجله قررت الحكومة الأردنية إغلاق المساجد؛ لمنع انتشار العدوى بالفيروس، كان آخرون يعبّرون عن رفضهم للقرار، وابدوا إصراراً على الصلاة في المساجد.

وقالت وزارة الأوقاف في الأردن، إن صلاة وخطبة الجمعة ستقام في مسجد واحد فقط في الأردن، وبحضور الحد الأدنى ممن تصحّ بهم الجمعة، وذلك “تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ولحفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا”.

وقال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، إن “صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعةً”.

وأشار الخلايلة، إلى أن وزارة الأوقاف منعت الصلاة في المساجد ليس لذات المنع؛ وإنما حفاظا على صحة المصلين، وعلى صحة جميع الناس.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن حتى الخميس، إلى 69 حالة .

وتوزعت أعدد المصابين بحسب وزارة الصحة الأردنية -حتى مساء الخميس- بواقع، 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و 6 فرنسيين، و 4 عراقيين، و 3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع 4892 حالة (3055 حالة حجر في عمّان و 1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).



من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة قد تضطر لفرض إجراءات أكثر حزماً تصل لحظر التجول، إذا لم يلتزم المواطنون بالبقاء في منزلهم .