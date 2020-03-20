فيديو مرعب يفضح جيش السيسي .. ضابط يقطع اعضاء مصري قبل حرق جثته في سيناء

عرض الإعلامي المصري المعروف عبدالله الشريف حلقةً نارية، تضمّنت فضيحة لجنود من جيش النظام المصري يرتكبون فظائع بجثة أحد الأشخاص في شبه جزيرة سيناء.

وتُظهر الحلقة مشهداً مرعباً أثار سخطاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ، لجندي يدعى “عبد الرحمن” وهو يقوم بتقطيع أصابع أحد الأشخاص بعد قتله، ثمّ وضع الجثة في حفرة، وإشعال النار فيها.

وقال الشريف إن الجندي التقط هذا الفيديو للتفاخر بفعلته، قبل أن يتسرب ويصل للشريف نسخة منه.

حلقة الخميس – الإختيار

تحذير ⛔️ مشاهد عنيفة وقاسيةhttps://t.co/AGexJGawKL — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 19, 2020

وعلّق الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة”وطن” على المشهد البشع الذي عرضه “الشريف” بقوله: “

“داعش لم تهبط علينا من السماء بل هي نتاج أنظمة العفن التي تحكمنا. ولا تصدق ان هناك جماعات إرهابية وأنظمة شريفة تهاجمها فيما هي صنيعتها”.

وأضاف: “هذا الفيديو لضابط مصري يقطع اعضاء ويحرق جسد مصري من سيناء وهو نفس سيناريو حرق داعش لطيار أردني. الإرهاب واحد تمارسه أنظمة وجيوش وجماعات”.