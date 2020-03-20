فيديو مرعب يفضح جيش السيسي .. ضابط يقطع اعضاء مصري قبل حرق جثته في سيناء

عرض الإعلامي المصري المعروف عبدالله الشريف حلقةً نارية، تضمّنت فضيحة لجنود من جيش النظام المصري يرتكبون فظائع بجثة أحد الأشخاص في شبه جزيرة سيناء.
وتُظهر الحلقة مشهداً مرعباً أثار سخطاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ، لجندي يدعى “عبد الرحمن” وهو يقوم بتقطيع أصابع أحد الأشخاص بعد قتله، ثمّ وضع الجثة في حفرة، وإشعال النار فيها.
وقال الشريف إن الجندي التقط هذا الفيديو للتفاخر بفعلته، قبل أن يتسرب ويصل للشريف نسخة منه.
وعلّق الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة”وطن” على المشهد البشع الذي عرضه “الشريف” بقوله: “
“داعش لم تهبط علينا من السماء بل هي نتاج أنظمة العفن التي تحكمنا. ولا تصدق ان هناك جماعات إرهابية وأنظمة شريفة تهاجمها فيما هي صنيعتها”.
وأضاف: “هذا الفيديو لضابط مصري يقطع اعضاء ويحرق جسد مصري من سيناء وهو نفس سيناريو حرق داعش لطيار أردني. الإرهاب واحد تمارسه أنظمة وجيوش وجماعات”.
حسبنا الله ماذا فعل حتي يقطع مثل الخراف ويحرق فى قبرة هذا جيش التتار وليس جيش مسام على ماذا علموهم وما المقابل الذي سينالوة قادة هذا الجيش من مشغليهم فى واشنطن وتل ابيب
جيش خير أجناد الأرض لما ينحدر لمستوى النازية والمازودشتية؟!،رأينا أيضا جيش حماة الديار ومليشياته ينبشون قبور المدفونين حديثا بل ويهددون المدفونين كونهم سيعودون إليهم لما يتفرغون من أعمال الحرب والقتال.؟!لم يدن الكثيرون ذلك ومروا على الأمر مرور البخلاء؟!،هل لو كانت جهات تتبنى الايديولوجية الاسلامية هي من فعلت ذلك سوف يعتم عليها؟!،لا بل سيتصدر عناوين كل الصحف والقنوات كأعمال بربرية همجية يجب ان تدان وتحارب بالقوة الغاشمة؟!،ازدواجية المعايير جهارا نهارا؟!،
للأسف الجيوش العروبية فاسدة من القمة للقاع…. طبعا لا تخلو من بعض الشرفاء المهمشين عموما”….. خذ مثلا جيش ابو شحاطة ..
بالمناسبة ، لا يوجد أي شيء في الحديث الشريف تحت مسمى “خير أجناد الأرض”….هذا أختلاق وتقول.