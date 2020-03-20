شخص ملقى على الارض في الأردن
شخص ملقى على الارض في الأردن
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فيديو لشخص ملقىً على الأرض في عمان يثير الذعر والجدل .. هل “كورونا” السبب!؟

كتب وطن
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نشر طبيب أردني عبر حسابه في “تويتر” فيديو لشخص ملقىً في الشارع بمنطقة خلدا غرب العاصمة عمّان، ما أثار جدلاً واسعاً بين المغرّدين .

ولم يوضح الطبيب تفاصيل الفيديو، لكن المقطع أظهر تجمّع عدد من الأشخاص على مقربةٍ من الشخص الملقى أرضاً ولم يقتربوا منه، الى أن وصلت طواقم طبية مختصة ترتدي الزي الخاص بالتعامل مع مصابي .

وتباينت آراء المغردين على المقطع، فبعضهم قال إن الحالة من الممكن أن لا تكون “كورونا”، بينما قال آخرون انه لا داعي لنشر هكذا فيديوهات تثير “البلبلة” في هذا الوقت الحساس .

وأعلنت الحكومة الأردنية، عصر الجمعة، قراراً رسمياً بحظر التجول في جميع مناطق المملكة للحد من انتشار في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة في إيجاز صحفي، إنه بموجب أمر الدفاع “رقم 2″، فسيطبق قرار بدءا من يوم غد السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى اشعار آخر.

وأشار الوزير إلى أنّه خلال اليومين الماضيين، ظهر استهتاراً من قبل بعض المواطنين، بعدم الإلتزام بالقرارات الخاصة للحد من انتشار الفيروس .
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في حتى الخميس، إلى 69 حالة .

وتوزعت أعدد المصابين بحسب الأردنية -حتى مساء الخميس- بواقع، 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و 6 فرنسيين، و 4 عراقيين، و 3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع 4892 حالة (3055 حالة حجر في عمّان و 1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).

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