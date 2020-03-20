فيديو لشخص ملقىً على الأرض في عمان يثير الذعر والجدل .. هل “كورونا” السبب!؟

نشر طبيب أردني عبر حسابه في “تويتر” فيديو لشخص ملقىً في الشارع بمنطقة خلدا غرب العاصمة عمّان، ما أثار جدلاً واسعاً بين المغرّدين .



ولم يوضح الطبيب تفاصيل الفيديو، لكن المقطع أظهر تجمّع عدد من الأشخاص على مقربةٍ من الشخص الملقى أرضاً ولم يقتربوا منه، الى أن وصلت طواقم طبية مختصة ترتدي الزي الخاص بالتعامل مع مصابي فيروس كورونا .

ب خلدا قبل ساعتين pic.twitter.com/mcUyznbpCC — Dr. Adnan Abuseido (@aabuseido) March 20, 2020

وتباينت آراء المغردين على المقطع، فبعضهم قال إن الحالة من الممكن أن لا تكون “كورونا”، بينما قال آخرون انه لا داعي لنشر هكذا فيديوهات تثير “البلبلة” في هذا الوقت الحساس .

ممكن مش كورونا ترا — 🇯🇴Mohammad khaled 🇯🇴 (@Mohamma47429901) March 20, 2020

دكتور لو سمحت شيلها مش ناقصنا بحكوا انها مش جديدة ومش مريض كورونا — أرنستو و شرَّفتوا (@mohammad_adawi) March 20, 2020

مش ضروري يكون اشي بخوف يمكن انخفاض ضغط او نزول سكر الخ… — Ahmad Diabat (@ahmad_diabat) March 20, 2020

الله يلطف .. مو شرط كورونا مو حاسه انه وصلنا لها المرحله — Amani (@chef_amani) March 20, 2020

هذي قبل يومين و الشاب طلع مريض ، لا تنشر الذعر بين الناس و الان قانون الدفاع كفيل بهذي التغريدات و ناشريها. — Ahmad Mas ¹³ ' ³³ (@a7mad_mas) March 20, 2020

مش فاهم الي معلقين بقولو ممكن ضغط وسكر

ولكم متى بدكم توخدو الموضوع بجدية

اه كورونا بقلب الواحد ع صباحو

وبنتشر بسرعة

مشان الله ارحمو حالكم وتعاونوا ع انهاء هالازمة — أحمد عبيد (@ahmadobaid236) March 20, 2020

وأعلنت الحكومة الأردنية، عصر الجمعة، قراراً رسمياً بحظر التجول في جميع مناطق المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة في إيجاز صحفي، إنه بموجب أمر الدفاع “رقم 2″، فسيطبق قرار حظر التجول بدءا من يوم غد السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى اشعار آخر.

وأشار الوزير إلى أنّه خلال اليومين الماضيين، ظهر استهتاراً من قبل بعض المواطنين، بعدم الإلتزام بالقرارات الخاصة للحد من انتشار الفيروس .

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن حتى الخميس، إلى 69 حالة .

وتوزعت أعدد المصابين بحسب وزارة الصحة الأردنية -حتى مساء الخميس- بواقع، 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و 6 فرنسيين، و 4 عراقيين، و 3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع 4892 حالة (3055 حالة حجر في عمّان و 1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).