فيديو صادم لامرأة أصابها “كورونا” تتحدث من غرفة العناية المكثفة وتوّجه للناس نصيحة هامّة

انتشر مقطع صادم لامرأة بريطانية مُصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة، محذّرة من الإستخفاف بالوباء، وتحث على الإقلاع عن التدخين.

وأضافت انها لا تستطيع التنفس دون الاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي، وإنها فقدت إحساسها بالوقت بسبب ظروف مرضها السيئة.

وتحذر المرأة الجميع من الاستخفاف بالوباء من المدخنين، لأنها تحذر بشدة من التدخين وتقول لكل مدخن “توقف الآن. أنت تحتاج لرئتيك لتتنفس”.

وتقول السيدة إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي ودخلت الحجر الصحي، ولم تر زوجها وبناتها منذ ذلك الحين.

وحسب موقع “وورلدو متر/ Worldometer” الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس، وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و49 شخصا.

ويشير الموقع إلى أن إيطاليا تأتي في مقدمة الدول حول العالم في عدد وفيات كورونا بـ 3 آلاف و405 أشخاص.

وحلت الصين، وهي معقل الفيروس، في المركز الثاني مسجلة 3 آلاف و248 حالة وفاة.

وجاءت إيران في المرتبة الثالثة من حيث الوفيات، حيث شهدت حتى اليوم ألفا و284 حالة وفاة.

ووفق الموقع ذاته، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 246 ألف و20 حالة، تماثل للشفاء منهم 98 ألف و532 شخص.

