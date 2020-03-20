طقس الأردن .. منخفض قطبي يضرب المملكة وهذه تفاصيل المناطق التي سيسقط عليها الثلج

قالت الأرصاد الجوية الأردنية، إن المملكة ستتأثر الجمعة، بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي.

وتسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، حيث تكون الامطار غزيرة أحياناً تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا.

وقالت إن الكتلة الهوائية الباردة جداً تتعمّق ليلا ويمتد هطول الامطار ليشمل أغلب المناطق بحيث تكون الهطولات غزيرة على فترات ويصحبها الرعد وتساقط البرد احيانا وتتشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة، ويزداد تدفق الهواء شديد البرودة حيث يتوقع في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، والرياح شمالية غربية تنشط على فترات.

زخات ثلجية السبت



وتبقى المملكة السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً من أصل قطبي، حيث تستمر الاجواء ماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون الامطار غزيرة أحياناً في ساعات النهار، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، كما تهطل زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م، قد تتراكم فوق القمم العالية خاصة الجنوبية (الشراة)، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وفي ساعات الليل تضعف الهطولات بشكل تدريجي ويتوقع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



الأحد مرتفع جوي

وبحسب الأرصاد الأردنية، فسيؤثر على المملكة الاحد مرتفع جوي حيث ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتسود أجواء مستقرة، وباردة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الاثنين لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والعقبة مع ظهور الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 4 درجات مئوية، وفي المناطق الوسطى 9 – 3، وفي المناطق الشمالية 11- 5، وفي المناطق الجنوبية 11 – 3 ، وفي العقبة 23 – 13 درجة.