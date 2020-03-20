“شاهد” فيديو كارثي من داخل مطار دبي يُفجر جدلاً واسعاً!!

انتشر مقطع فيديو صادم، يُظهر تكدّس مئات المسافرين داخل مطار دبي لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

وأبدى المسافرون تذمراً وسخطاً من قيام سلطات مطار دبي بوضعهم في قاعة واحدة –فوق بعضهم البعض- كما وصف أحد المتواجدين.

وطالب مغرّدون سلطات دبي ان تتخذ إجراءات أكثر احترافية لإدارة الحشود وعزل المشتبه بهم بمرض كورونا، وليس تكديس البشر بهذه الطريقة البدائية بعضهم فوق بعض في المطار.

نتمنى من السلطات في #دبي بـ #ساحل_عمان ان تتخذ إجراءات أكثر احترافية لإدارة الحشود وعزل المشتبه بهم بمرض #كورونا، وليس تكديس البشر بهذه الطريقة البدائية بعضهم فوق بعض في مطار دبي pic.twitter.com/LP3LFQQNbS — عبدالله الوذين (@abqatar) March 20, 2020

مطار دبي لايزال مفتوح لاستقبال الأجانب من كل الجنسيات .

كل هذا والأمارات تكذب في أعداد المصابين

الكذب في هذا الأمر يعني ان الحكومة تساهم في نشر الوباء.

الا لعنة على الاقتصاد وأبو الاقتصاد والخوف من هروب رؤوس الأموال.

الشفافية وتحذير الناس والحفاظ على الصحة اهم من المال يا بخش pic.twitter.com/jllqHLeKiA — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) March 20, 2020

فحص فايروس #كورونا في مطار #دبي ..

وضع سيء ..

أجساد بعضها فوق بعض .. pic.twitter.com/SHJ5oDA2au — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 20, 2020

#كرونا#Covid_19

مطار #دبي وتذمر عن سؤ التصرف من المسافرين وعدم اجراء فحوصات طبية والتسبب في انتقال العدوى pic.twitter.com/wWqwytzHUs — ابن قطر (@ebnqataralmulla) March 20, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.