مطار دبي
مطار دبي
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“شاهد” فيديو كارثي من داخل مطار دبي يُفجر جدلاً واسعاً!!

كتب وطن
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انتشر مقطع فيديو صادم، يُظهر تكدّس مئات المسافرين داخل لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن .

وأبدى المسافرون تذمراً وسخطاً من قيام سلطات مطار دبي بوضعهم في قاعة واحدة –فوق بعضهم البعض- كما وصف أحد المتواجدين.

وطالب مغرّدون سلطات دبي ان تتخذ إجراءات أكثر احترافية لإدارة الحشود وعزل المشتبه بهم بمرض كورونا، وليس تكديس البشر بهذه الطريقة البدائية بعضهم فوق بعض في المطار.

وأعلنت الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.

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  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    نتمنى من السلطات في #دبي بـ #ساحل_عُمان !عبدالله الوذين!تاكل تبن على ساحل عُمان ههههههه

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  2. حميد يقول

    الناس في هذا الوقت ماتسافر وجالسه في بيتها واللي يبغي يدخل دبي يفحص واللي مش عاجبنه الوضع يرجع بلاده ،،،أنا خليجي موجود في المغرب ومع حظر التجوال مايمكني الخروج من البيت إلا بتصريح من السلطه خوفا من إنتشار المرض ولمصلحة المجتمع

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