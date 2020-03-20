“شاهد” فيديو كارثي من داخل مطار دبي يُفجر جدلاً واسعاً!!

انتشر مقطع فيديو صادم، يُظهر تكدّس مئات المسافرين داخل مطار دبي لإجراء الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا.
وأبدى المسافرون تذمراً وسخطاً من قيام سلطات مطار دبي بوضعهم في قاعة واحدة –فوق بعضهم البعض- كما وصف أحد المتواجدين.
وطالب مغرّدون سلطات دبي ان تتخذ إجراءات أكثر احترافية لإدارة الحشود وعزل المشتبه بهم بمرض كورونا، وليس تكديس البشر بهذه الطريقة البدائية بعضهم فوق بعض في المطار.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.
نتمنى من السلطات في #دبي بـ #ساحل_عُمان !عبدالله الوذين!تاكل تبن على ساحل عُمان ههههههه
الناس في هذا الوقت ماتسافر وجالسه في بيتها واللي يبغي يدخل دبي يفحص واللي مش عاجبنه الوضع يرجع بلاده ،،،أنا خليجي موجود في المغرب ومع حظر التجوال مايمكني الخروج من البيت إلا بتصريح من السلطه خوفا من إنتشار المرض ولمصلحة المجتمع