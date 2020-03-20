خبراء يجيبون ويحذرون: هل ينتقل فيروس كورونا عبر العلاقة الحميمة؟؟

نقلت صحيفة الغادريان البريطانية لخبراء سؤالاً حول إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر العلاقة الجنسية.



ووفق الخبراء فإنه حتى الآن لا وجود لدليل على أن الفيروس ينتقل عبر العلاقة الجنسية، غير أن بعضهم يحذر من أن الفيروس ينتقل عبر القبل التي قد ترافق العلاقة الجنسية.



وحذر خبراء عبر الصحيفة من أن الفيروس ينتقل عبر اللعاب ما يجعل القبل ناقلة محتملة للفيروس.



ونصح الخبراء الأزواج في حالة الشك بأن أحدهما مصاب الفيروس، باللجوء إلى الحجر الصحي الطوعي لسبعة أيام والالتزام بتوصيات السلطات الصحية في هذا المجال.



تقول منظمة الصحة العالمية إن الوباء ثبت انتقاله عند وضع اليد على الفم أو الأنف أو العينين بعد ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.



ويمكن أن ينتقل عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.



ويمكن حينها أن يصاب الآخرون عند ملامستهم هذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنوفهم أو أفواههم.



وحسب موقع “وورلدو متر/ Worldometer” الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس، وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و49 شخصا.

ويشير الموقع إلى أن إيطاليا تأتي في مقدمة الدول حول العالم في عدد وفيات كورونا بـ 3 آلاف و405 أشخاص.

وحلت الصين، وهي معقل الفيروس، في المركز الثاني مسجلة 3 آلاف و248 حالة وفاة.

وجاءت إيران في المرتبة الثالثة من حيث الوفيات، حيث شهدت حتى اليوم ألفا و284 حالة وفاة.

ووفق الموقع ذاته، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 246 ألف و20 حالة، تماثل للشفاء منهم 98 ألف و532 شخص.