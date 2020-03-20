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بينما المساجد أغُلقت والحرم بلا مُصلين .. سعودي يسجد لفتاة أمام باب مسجد في جدة!

كتب وطن
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في الوقت الذي خلت فيه مساجد المملكة من المصلين بسبب اجراءات منع تفشي ، وفي تصرّف مستهجن وغريب، أقدم شاب سعودي على السجود أمام أقدام فتاة مكشوفة الرأس على عتبات أحد المساجد في مدينة جدة .

وأعلنت شرطة منطقة مكة إلقاء القبض على الشاب والفتاة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وذكر ناشطون سعوديون في تغريداتٍ تابعتها “وطن” ان الفتاة يمنية . وعبّروا من خلال وسم (شخص_يسجد_لفتاة) عن سخطهم من التصرف، خاصةً وأنه حدث أمام أحد بيوت الله .

ونشر حساب سعودي بـ”تويتر” صورةً من حساب الفتاة حيث قدّمت اعتذارها عما فعلت مع الشاب السعودي.

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