بينما المساجد أغُلقت والحرم بلا مُصلين .. سعودي يسجد لفتاة أمام باب مسجد في جدة!

في الوقت الذي خلت فيه مساجد المملكة من المصلين بسبب اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وفي تصرّف مستهجن وغريب، أقدم شاب سعودي على السجود أمام أقدام فتاة مكشوفة الرأس على عتبات أحد المساجد في مدينة جدة .
وأعلنت شرطة منطقة مكة إلقاء القبض على الشاب والفتاة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وذكر ناشطون سعوديون في تغريداتٍ تابعتها “وطن” ان الفتاة يمنية . وعبّروا من خلال وسم (شخص_يسجد_لفتاة) عن سخطهم من التصرف، خاصةً وأنه حدث أمام أحد بيوت الله .
ونشر حساب سعودي بـ”تويتر” صورةً من حساب الفتاة حيث قدّمت اعتذارها عما فعلت مع الشاب السعودي.
لا اله الا الله , محمد رسول الله …