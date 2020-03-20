بينما المساجد أغُلقت والحرم بلا مُصلين .. سعودي يسجد لفتاة أمام باب مسجد في جدة!

في الوقت الذي خلت فيه مساجد المملكة من المصلين بسبب اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وفي تصرّف مستهجن وغريب، أقدم شاب سعودي على السجود أمام أقدام فتاة مكشوفة الرأس على عتبات أحد المساجد في مدينة جدة .



وأعلنت شرطة منطقة مكة إلقاء القبض على الشاب والفتاة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

#شرطة_منطقة_مكة

تُلقي القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بـ #جدة

.. تمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما#شخص_يسجد_لفتاة pic.twitter.com/qWCMB1UtqB — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 20, 2020

وذكر ناشطون سعوديون في تغريداتٍ تابعتها “وطن” ان الفتاة يمنية . وعبّروا من خلال وسم (شخص_يسجد_لفتاة) عن سخطهم من التصرف، خاصةً وأنه حدث أمام أحد بيوت الله .

🔴بفضل الله تم القبض عليهم #شخص_يسجد_لفتاه pic.twitter.com/xhRx3maZ2F — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) March 20, 2020

🔴 تم القبض والردع

الشكل وكل الشكر لرجال الامن

لا مكان بيننا للفاسدين

التافهين مالهم مكان بيننا المنحلين #شخص_يسجد_لفتاه pic.twitter.com/K7Idp08Hu7 — 🔴Abdullah alghamdi..MBS🇸🇦 (@AbdullahMbs_kas) March 20, 2020

تم القبض عليهم الاثنين

الشاب سعودي

والبنت يمنية



احرقوهم الاثنين متنازلين عن بنتنا 😂#شخص_يسجد_لفتاه pic.twitter.com/5xYsZftAmv — آذار 🇾🇪 (@adare_) March 20, 2020

ونشر حساب سعودي بـ”تويتر” صورةً من حساب الفتاة حيث قدّمت اعتذارها عما فعلت مع الشاب السعودي.