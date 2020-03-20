الموساد الإسرائيلي يحصل على 100 ألف جهاز فحص كورونا من الإمارات
الموساد الإسرائيلي يحصل على 100 ألف جهاز فحص كورونا من الإمارات
الهدهد

الإمارات تمنح “الموساد” 100 ألف جهاز لكشف كورونا .. وفضيحة بعد وصولها لإسرائيل!

كتب وطن
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بينما ينتشر في ، فجّر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة عن حصول جهاز الإسرائيلي على 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس من الإمارات .

 ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية الإسرائيليّ “يوسي ميلمان” ترجيحه أن يكون الموساد حصل على وحدات الاختبار من الإمارات.

واستبعد أن تكون قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج  فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.

 وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها الموساد لإجراء فحص كورونا معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.

 وأصاب 573 شخصًا في إسرائيل، حتى مساء الخميس، بحسب الإسرائيلية.

وأعلنت الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.

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  1. سعيد يقول

    وين هزوب طلعت الفضائح

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  2. سعيد يقول

    وينك هزاب الصهيوني

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