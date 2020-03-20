ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان .. وقرار بسحب هذا المُعقّم السعودي من الأسواق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح السبت عن تسجيل (4) حالات جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين عمانيين.

وأوضحت أن حالتين من الاربعة مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا و إسبانيا.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات 52 حالة. تماثلت 13 حالة منها للشفاء.

بيان من #وزارة_الصحة حول تسجيل عدد (4) حالات إصابة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد_19 لمواطنين.

حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من #بريطانيا و #إسبانيا

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات 52 حالة. تماثلت 13 حالة منها للشفاء. pic.twitter.com/IGgUXFBNSL — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 21, 2020

في سياقٍ آخر، أصدرت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة قرارا بوقف وسحب منتجين اثنين من الأسواق وهما:



1- منتج Shield Hand Sanitizing Gel الذي انتجته شركة بون للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.



2- منتج First, Hand Sanitizing Gel الذي انتجه مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية بالمملكة العربية السعودية.



ويعود القرار نظراً لسحب المنتجين في بلد المنشأ، ولاحتواء المنتجين على نسبة عالية من الميثانول .



وتنصح وزارة الصحة العمانيين المواطنين والمقيمين بالتوقف عن شراء واستخدام هذين المنتجين، علماً بأنهما غير مسجلين بالوزارة .

أصدرت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة قرارا بوقف وسحب منتجين اثنين من الأسواق وهما:



1- منتج Shield Hand Sanitizing Gel الذي انتجته شركة بون للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.



يتبع>> pic.twitter.com/KYt0Tiq94v — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 21, 2020

تابع…



2- منتج First, Hand Sanitizing Gel الذي انتجه مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية بالمملكة العربية #السعودية.



يتبع >> pic.twitter.com/dA3A0IQmNs — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 21, 2020