“قفز الأرنب قفزاً”.. “شاهد” المرتزق يوسف علاونة قبل أن يتحول كان يصف معارضي أردوغان بـ”البهائم”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للكاتب الأردني يوسف علاونة، يصف فيه معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “البهائم”.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، ويبدو انه يعود إلى أيام تأييد الكاتب “المتلون” يوسف علاونة لحلف تركيا قبل أن يتحول ويسبح بحمد السعودية والامارات، فقد وجه هجوماً عنيفاً ضد معارضي الرئيس التركي.

وقال علاونة، وفق الفيديو: “أردوغان رجل شاطر يعمر ويبني بلد وقفز عن الحاجز، والبهايم العرب للي ضد أردوغان كان فيهم بهايم عرب مع أتاتورك”، في إشارة إلى السعودية والامارات، إذ لاقى الفيديو موجة من السخرية على مواقف الكاتب الأردني المتحول!

وأثار الفيديو سخرية واسعة من المرتزق يوسف علاونة، وقال المغرد عمر علي ” ما لهذا المنتفع و البراغماتي لا يتخذ اتجاه قار يعرف او مبدأ يحترم به.ونسي الى الامس القريب كان يشرب من بول هؤلاء البهاءىم .وان مؤخرة ترامب انظف من أفراه هؤلاء لي صاير يشتم فيهم ذي الوقت،اظنه يخاف من المصير لي رآه زميله في التطبيل وسيم يوسف”.

ما لهذا المنتفع و البراغماتي لا يتخذ اتجاه قار يعرف او مبدأ يحترم به.ونسي الى الامس القريب كان يشرب من بول هؤلاء البهاءىم .وان مؤخرة ترامب انظف من أفراه هؤلاء لي صاير يشتم فيهم ذي الوقت،اظنه يخاف من المصير لي رآه زميله في التطبيل وسيم يوسف. — عمرعلي توبالي (@OmarToubali) March 19, 2020

فيما قال حساب باسم بنت اليمن عبر “تويتر”: ” فعلاً ان المال الاماراتي كلحم الخنزير من تذوقه انتزعت منه الغيرة والرجولة”.

فعلاً ان المال الاماراتي كلحم الخنزير من تذوقه انتزعت منه الغيرة و الرجولة — بنت اليمن 🇾🇪 (@35dIx9Hp30Mpfz6) March 19, 2020

ويعتبر يوسف علاونة أحد الكتاب الذين تستخدمهم الإمارات والسعودية للتطبيل لها عربياً وترويج خططها الأمر الذي يخالف ما جاء في هذا الفيديو، خاصة وأن علاونة انبرى مؤخراً في الهجوم على أردوغان وتركيا والفلسطينيين، موجهاً الاتهامات يميناً ويساراً لكل من يخالف سياسات الدولة المشغلة له.

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