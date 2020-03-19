يوسف علاونة
Videoالهدهد

“قفز الأرنب قفزاً”.. “شاهد” المرتزق يوسف علاونة قبل أن يتحول كان يصف معارضي أردوغان بـ”البهائم”

كتب خاص "وطن"
1

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للكاتب الأردني يوسف علاونة، يصف فيه معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “البهائم”.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، ويبدو انه يعود إلى أيام تأييد الكاتب “المتلون” يوسف علاونة لحلف تركيا قبل أن يتحول ويسبح بحمد والامارات، فقد وجه هجوماً عنيفاً ضد معارضي الرئيس التركي.

وقال علاونة، وفق الفيديو: “أردوغان رجل شاطر يعمر ويبني بلد وقفز عن الحاجز، والبهايم العرب للي ضد أردوغان كان فيهم بهايم عرب مع أتاتورك”، في إشارة إلى السعودية والامارات، إذ لاقى الفيديو موجة من السخرية على مواقف الكاتب الأردني المتحول!

وأثار الفيديو سخرية واسعة من المرتزق يوسف علاونة، وقال المغرد عمر علي ” ما لهذا المنتفع و البراغماتي لا يتخذ اتجاه قار يعرف او مبدأ يحترم به.ونسي الى الامس القريب كان يشرب من بول هؤلاء البهاءىم .وان مؤخرة ترامب انظف من أفراه هؤلاء لي صاير يشتم فيهم ذي الوقت،اظنه يخاف من المصير لي رآه زميله في التطبيل وسيم يوسف”.

فيما قال حساب باسم بنت عبر “تويتر”: ” فعلاً ان المال الاماراتي كلحم الخنزير من تذوقه انتزعت منه الغيرة والرجولة”.

ويعتبر يوسف علاونة أحد الكتاب الذين تستخدمهم والسعودية للتطبيل لها عربياً وترويج خططها الأمر الذي يخالف ما جاء في هذا الفيديو، خاصة وأن علاونة انبرى مؤخراً في الهجوم على أردوغان وتركيا والفلسطينيين، موجهاً الاتهامات يميناً ويساراً لكل من يخالف سياسات الدولة المشغلة له.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
الهدهد

دبي تواصل الإنهيار .. “رويترز” تكشف تفاصيل محاولة جديدة لإنقاذ الإمارة!

الهدهد

رغم محاولات إخفاء الأرقام الحقيقيّة .. الإمارات تعلن وفاة أول شخصين…

تقارير

هل يُعيد كورونا الخليج للخيام؟.. الطيران يلحق بالنفط ويحقق خسائر كارثية وهذا وضع…

الهدهد

بعد ما فعلته الأميرة هيا بـ ابن راشد.. “المعتقلات الثلاث” يفضحن ابن زايد…

  1. أمير الخليج يقول

    هزاب اشوف علاونه انقلب على معزبينك كيف كذاك ولا ماحصل على الأموال كي يعيش تراه كذا هم المرتزقه من يشبع الأرباب يروح فيها العامل المسكين وانت قريبآ سوف تكون كذالك

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.