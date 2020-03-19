“شاهد” وزير العمل الأردني يتوعد هؤلاء بعدما اقتحم عليهم المكان وضبطهم متلبسين:”عيب”

أظهر مقطع فيديو تداوله العديد من النشطاء والمغردين الأردنيين عبر موقع تويتر، قيام وزير العمل الأردني نضال البطاينة بالتفتيش على مطبعة خالفت قرارات الدولة بالإغلاق ومنع الدوام خوفاً من انتشار وباء كورونا المستجد بالأردن.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام “البطاينة” بتوبيخ القائمين على المطبعة، وإعلامهم بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم نظراً لمخالفتهم قرارات الدولة القاضية بإغلاق كافة المحلات ومنع كافة التجمّعات التي من شأنها أن تزيد من خطر انتشار وباء كورونا في البلاد.

وزير العمل الأردني يتفقد سير الأجرائات الحكومية وتطبيقها على ارض الواقع ويامر بمخالفة مطبعة إغلاقها…. pic.twitter.com/J5bMhMAghb — Oldman (@Oldman25016650) March 19, 2020

وقال الوزير في مقطع الفيديو موجهاً كلامه لأصحاب المطبعة: “عيب، مخالفة للقانون”، واضاف موجهاً كلامه لأحد مساعديه:” عندك قانون الصحة العامة، خذ كل الإجراءات و إغلاق المحل”.

كما وجه “البطاينة” حديثه لموظفي الوزارة المتواجدين معه :”وزارة العمل اضبطوا مخالفاتكم، وخذوا الضغوطات الخاصة فيكم”.

وتابع لأصحاب المطبعة: “المنظر هذا على الكاميرات هروب الموظفين، عيب، وتجمعهم عيب، مخالف للقانون”، مضيفا :”هذه دولة مؤسسات وقانون وهذا استقواء على قرارات الدولة”.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت عن تعطيل العمل في القطاع الخاص في الدولة الأردنية باستثناء القطاع الصحي كاملاً، وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، كما و أوصت بإتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين، وذلك وقاية من انتشار فيروس كورنا المستجد.

كما وأعلنت الوزارة عبر لسان الوزير البطاينة قبل يومين: موظفو القطاع العام بإجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لا تُخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين، وجاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية لمدة أسبوعين.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن بلغ 56 إصابة مُثبتة، بما فيها الحالة التي شُفيت من المرض، حسبما أعلن وزير الصحة سعد جابر في تصريح صحفي مساء الأربعاء.

وهذه الحالات وفق ما أعلنه الوزير تضم 42 أردنيا و3 عراقيين و6 فرنسيين و3 بريطانيين و أرجنتينياً وفلبينية.