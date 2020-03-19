إهانة رسمية للشعب.. “شاهد” هكذا تم نقل أشهر عميل عرفه لبنان بطائرة أمريكية خاصة بعد أن أمر ترامب

كشفت وكالات أنباء لبنانية عن سر الطائرة التي أثارت الجدل اليوم عبر مواقع التواصل بعد هبوطها في السفارة الأمريكية في عوكر، واقلاعها بعد عدة دقائق.

عدد من وكالات الأنباء أشارت إلى أن الطائرة أمريكية الهوية وجاءت لنقل العميل اللبناني عامر الفاخوري المعروف ب”جزّار الخيام”، و الذي صدر حكماً بكفّ التعقّب عنه مؤخرا من قبل المحكمة العسكرية اللبنانية.

العميل عامر الفاخوري في السماء بطريقه الى قبرص وشهدائنا تحت التراب يا للعار pic.twitter.com/QcMyKcDBrm — nahla riachy (@NahlaRiachy) March 19, 2020

وأثارت صور الطائرة الأمريكية و خبر نقلها للعميل الفاخوري حالة من السخط والجدل الكبيرين من قبل المغردين والنشطاء اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ما جرى جريمة كبيرة بحق لبنان وإهانة لتضحيات الشعب اللبناني ومعاناته.

وفي متابعتها رصدت (وطن) العديد من التغريدات في هذا السياق، حيث كتب علي عبد الكريم: “الطائرة الأمريكية لم تأخذ العميل، إنما أخذت هيبة القضاء وما تبقى من عدل في بلادي” وأرفق التغريدة بوسم “جزار الخيام حراً”

الطائرة الاميركية لم تأخذ العميل … أخذت هيبة القضاء و ما تبقّى من عدل في بلادي.#جزار_الخيام_حراً

العميل #عامر_الفاخوري pic.twitter.com/Q5ETUBD17R — Ali Abdlkarim (@AliAbdlkarim2) March 19, 2020

فيما قال مغرد آخر: “‏يقال هذه طائرة إخلاء العميل ‎عامر_الفاخوري، و حكومة الذل و حزب اكذوبة المقاومة يكمل مسرحيته لخداع أتباعه”.

يقال هذه طائرة اخلاء العميل #عامر_الفاخوري #جزار_الخيام_حر_طليق

و حكومة الذل و حزب اكذوبة المقاومة يكمل مسرحيته لخداع اتباعه

العتب ليس على الأمريكان عندهم حياة اي مواطن أمريكي شيء مقدس حتى ولو كان مجرم بعكس دولتنا التي باعت البلد و نهبته pic.twitter.com/b4VBz8yB9x — Cedar Uprise (@CedarUprise) March 19, 2020

وتابع: “العتب ليس على الأمريكان عندهم حياة اي مواطن أمريكي شيء مقدس حتى ولو كان مجرم بعكس دولتنا التي باعت البلد و نهبته”.

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كما قالت فاتن نور: “طيب الآن العميل عامر الفاخوري طار على أمريكا، شو المقابل يا دولتنا الكريمة؟”

طيب هلئ #العميل #عامر_الفاخوري طار عأميركا

شو المقابل يا دولتنا الكريمة !؟

شو هي هالصفقة يلي خلتكم تبيعو دم شهداء وآلام امهاتهم وعذاب ابناء وطنكم🤔 — Faten nour (@FatenNour411) March 19, 2020

وتابعت: “شو هي الصفقة اللي خلتكم تبيعوا دم شهداء وآلام أمهاتهم وعذاب أبناء وطنكم “؟

يُشار إلى أن المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت مؤخراً قراراً يقضي بكف التعقّب لمرور الزمن العشري عن العميل عامر الفاخوري، والمتهم بسلسلة جرائم أثناء عمله في سجن الخيام إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وتتعدد جرائم الفاخوري بين عمل مع جهات معادية إلى تعذيب اللبنانيين وسجنهم، كما واتهم بقضايا قتل لعدة معتقلين في تلك الفترة.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري، متوجهاً بالشكر للحكومة اللبنانية “على جهودها في إطلاق سراح الفاخوري”، بحسب تعبيره.

وأكدت السيناتور الأميركية جين شاهين في وقت سابق أن الفاخوري أطلق سراحه وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وحطّت طائرة أميركية قادمة من قبرص صباح اليوم الخميس في مقر السفارة الأميركية في لبنان، حيث تواجد العميل عامر الفاخوري.

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