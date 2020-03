بملابس مثيرة ومكياج صارخ والكلب في أحضانها.. “شاهد” نيللي مقدسي تنصح اللبنانيين بالصلاة!

View this post on Instagram

صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّن من قلبي وبخاف عليهن متل اهلي لانن هني عيلتي التانية ،انا ما عم عدّ إيام ومش حاسبتها انها زربة ، عندي كل الوقت تإشبع من عيلتي وإقعد مع نفسي ، إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام ،والاهم إنو صلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا ، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى عم حاول اتسلى مع كلبتي ❤️حولوا حتى أصعب ظروفكن لأحلاها . . . #صباح_الخير #خليك_بالبيت #تمتعوا_بوقتكم #خليكم_بأمان #StaySafe #StayHome #FamilyTime #Quarantine #CoronaVirus #COVID19