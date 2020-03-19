بملابس مثيرة ومكياج صارخ والكلب في أحضانها.. “شاهد” نيللي مقدسي تنصح اللبنانيين بالصلاة!

تسببت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، في موجة غضب كبيرة بين متابعيها بعد ظهورها بشكل غير لائق وهي تدعو مواطنيها للحفاظ على الصلاة لأجل مواجهة كورونا.

نيللي التي ظهرت عبر صور نشرتها بانستجرام بملابس مثيرة حيث كشفت تفاصيل جسدها وبمكياج صارخ والكلبة في أحضانها، وجهت رسالة للبنانيين للحفاظ على الصلاة تحت اي ظرف لأجل مواجهة كورونا.

وكتبت ما نصه:” “‏صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّهم من قلبي وبخاف عليهم متل اهلي، لانهم عيلتي التانية”.

وتابعت:” “إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام، والأهم إنك تصلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى احاول اتسلى مع كلبتي حولوا حتى أصعب ظروفكم لأحلاها”.

هذا وبينت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بالفيروس في الدولة يُقدّر بـ133، لافتةً إلى أنّ نحو 10 إصابات شُفيت سريرياً، في حين أنّ 3 شُفيت بشكل كامل، و4 أشخاص لقوا حتفهم.

وتوضح المنظمة أنّ عمر أصغر مصاب في لبنان يزيد عن 10 سنوات، في حين أنّ أكبرهم في الثمانينات من العمر.

وفيما يتعلق بتوزع الحالات على الأقضية، فهي تشمل بنت جبيل وصور والمنية وزغرتا والنبطية وبعلبك والبترون والكورة وجبيل وكسروان والمتن وبعبدا وبيروت.

فيما سجلت بيروت أعلى نسبة إصابات في حين أنّ بنت جبيل سجلت أدنى نسبة، وذلك في الفترة الممتدة بين 21 فبراير و18 مارس الجاري.