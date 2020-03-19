نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
Imageحياتنا

بملابس مثيرة ومكياج صارخ والكلب في أحضانها.. “شاهد” نيللي مقدسي تنصح اللبنانيين بالصلاة!

كتب وطن
0

تسببت الفنانة اللبنانية ، في موجة غضب كبيرة بين متابعيها بعد ظهورها بشكل غير لائق وهي تدعو مواطنيها للحفاظ على الصلاة لأجل مواجهة .

نيللي التي ظهرت عبر صور نشرتها بانستجرام بملابس مثيرة حيث كشفت تفاصيل جسدها وبمكياج صارخ والكلبة في أحضانها، وجهت رسالة للبنانيين للحفاظ على الصلاة تحت اي ظرف لأجل مواجهة كورونا.

View this post on Instagram

صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّن من قلبي وبخاف عليهن متل اهلي لانن هني عيلتي التانية ،انا ما عم عدّ إيام ومش حاسبتها انها زربة ، عندي كل الوقت تإشبع من عيلتي وإقعد مع نفسي ، إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام ،والاهم إنو صلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا ، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى عم حاول اتسلى مع كلبتي ❤️حولوا حتى أصعب ظروفكن لأحلاها . . . #صباح_الخير #خليك_بالبيت #تمتعوا_بوقتكم #خليكم_بأمان #StaySafe #StayHome #FamilyTime #Quarantine #CoronaVirus #COVID19 . . @nellymakdessyarmy @nellymakdessy_sjk @nellymakdessy_lovers_ @nellymakdessyfans @nellymakdessy_fans_ @fansnellymakdessy

A post shared by Nelly Makdessy (@nellymakdessy) on

وكتبت ما نصه:” “‏صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّهم من قلبي وبخاف عليهم متل اهلي، لانهم عيلتي التانية”.

وتابعت:” “إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام، والأهم إنك تصلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى احاول اتسلى مع كلبتي حولوا حتى أصعب ظروفكم لأحلاها”.

هذا وبينت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بالفيروس في الدولة يُقدّر بـ133، لافتةً إلى أنّ نحو 10 إصابات شُفيت سريرياً، في حين أنّ 3 شُفيت بشكل كامل، و4 أشخاص لقوا حتفهم.

وتوضح المنظمة أنّ عمر أصغر مصاب في يزيد عن 10 سنوات، في حين أنّ أكبرهم في الثمانينات من العمر.

وفيما يتعلق بتوزع الحالات على الأقضية، فهي تشمل بنت جبيل وصور والمنية وزغرتا والنبطية وبعلبك والبترون والكورة وجبيل وكسروان والمتن وبعبدا وبيروت.

فيما سجلت بيروت أعلى نسبة إصابات في حين أنّ بنت جبيل سجلت أدنى نسبة، وذلك في الفترة الممتدة بين 21 فبراير و18 مارس الجاري.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودي طارق الحبيب يجيز للمرأة هجران زوجها غير الملتزم بالحجر الصحي من كورونا

الهدهد

“شاهد” الملك سلمان فاق من الغيبوبة ويخشى الإصابة بكورونا.. هذا ما قاله…

حياتنا

قميص محمد الموسى كارثة على رأس نانسي عجرم وزوجها.. محامية أسرة السوري المغدور تفجر…

الهدهد

“شاهد” وزير العمل الأردني يتوعد هؤلاء بعدما اقتحم عليهم المكان وضبطهم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.