تحرش وقلة حياء.. “شاهد” ما حدث في أحد المتاجر بلبنان يصدم النشطاء ولا مانع من الإصابة بكورونا

أظهر مقطع فيديو انتشر بين النشطاء على مواقع التواصل بلبنان، تزاحم مجموعة من المواطنين اللبنانيين سيدات ورجال، داخل مول لبيع السلع الاستهلاكية في لبنان.

واللافت في الأمر وأثار جدلا واسعا هو ما أظهره مقطع الفيديو من تدافع وتشاحن كبيرين بين الزبائن القادمين إلى المول حول منتج “شوكولاتة نوتيلا” الذي كاد أن يتسبب بنزاع بينهم، حول من يأخذ قبل الآخر، ومن يستطيع أن يأخذ أكبر كمية ممكنة.

شاهد ايضاً: بملابس مثيرة ومكياج صارخ والكلب في أحضانها.. “شاهد” نيللي مقدسي تنصح اللبنانيين بالصلاة!

ويبيّن الفيديو نفاذ الكمية الموجودة من علب النوتيلا في ثوانٍ معدودة بعد الهجوم من قبل اللبنانيين عليها وأخذها كلها، فضلا عن حالة الاختلاط والتدافع التي وصلت للتحرش في مشهد مؤسف.

وقوبل المقطع بالعديد من ردود الأفعال، حيث قال صاحب حساب “الباتروس” في رد عبر تويتر: “شحار وجرصة “عبارة تفيد التعجّب” ، قبّروا بعض على النوتيلا”.

وتابع: “والله لو بدي أموت جوع بحفظ كرامتي وما بهجم هالهجمة البقرية”.

وفي تعليق آخر يقول “علي هادي”: “عفكرة في شي غلط بالشعب المتحضر اللي بقولوا لنا يا ليتكم مثلهم”

عفكرة في شي غلط بالشعب المتحضر لي بقولولنا يا ريتكن متلون

فشرو نكون متل هالبجم وعشو (مرطبان نوتيلا) 😂😂😂😂 — Ali Hadi (@AliHadi54120423) March 19, 2020

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بأن عدد الإصابات في لبنان وصل إلى 133 حالة إصابة، لافتةً إلى أن نحو 10 إصابات شُفيت سريرياً، في حين أن 3 شُفيت بشكل كامل، و4 أشخاص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا.

كما بيّنت المنظمة بأن عدد الإصابات يتوزع بين 59 بالمائة رجال و41 بالمائة نساء، وتوضح المنظمة أيضاً أن عمر أصغر مصاب يزيد عن 10 سنوات، في حين أن أكبرهم في الثمانينات من العمر.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb