هل يُعيد كورونا الخليج للخيام؟.. الطيران يلحق بالنفط ويحقق خسائر كارثية وهذا وضع الكويت وقطر

جاء فيروس كورونا ليزيد من الأزمة الاقتصادية بالخليج بعد انهيار أسعار النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد الدول الخليجية بشكل أساسي، حيث تنتظر شركات الطيران الخليجية والعربية خسائر كارثية بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا”.

السعودية والإمارات أكثر المتضررين

نائب رئيس المنظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محمد البكري قال وفق ما نقلته “رويترز”: إن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليارات دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد عن 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة بسبب كورونا”.

وأوضح أن “الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب، وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا”.

وضع الكويت وقطر

كما أشار “البكري” إلى أن الفيروس المميت “كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة”، في حين أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت للسبب ذاته.

ولفت إلى أن فيروس كورونا يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر، مبيناً أن أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران في المغرب باتت في خطر.

وشدد رئيس المنظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن شركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا “تنزف”، ولا إيرادات قادمة بعدما أوقفت تحليق عدد كبير من طائراتها.

وأوضح أن شركات الطيران الأفريقية خسرت إيرادات بقيمة 4.4 مليارات دولار حتى 11 مارس الجاري؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي الـ11 من الشهر الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وباءً عالمياً، فيما اتخذت دول العالم سلسلة إجراءات وتدابير وقائية واحترازية للحد من انتشاره.

هذا ومثل إعلان وزارة الصحة الايرانية، التي قالت فيه إن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق، صدمة كبيرة لدول الخليج القريب معظمها من إيران ولها حدود مشتركة معها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على “اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز”.

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.