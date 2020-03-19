“شاهد” الملك سلمان فاق من الغيبوبة ويخشى الإصابة بكورونا.. هذا ما قاله وصارح الشعب بالحقيقة

في أحدث ظهور له منذ حملة الاعتقالات التي شنها نجله ولي العهد محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء والمسؤولين على رأسهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، خرج الملك سلمان ليوجه كلمة للشعب بشأن المرحلة الحالية والأزمة التي تضرب المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي قال الملك سلمان: ” أقولها بصراحة إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم وسيزداد الأمر صعوبة، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها”.

وأضاف أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.

العاهل السعودي قال أيضا إن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مؤكدا الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وصرح بأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح الملك سلمان أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا يتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

كما قال في كلمته “لقد تعودتم مني على الصراحة ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يمر به العالم كله، وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة”.

يشار إلى أن الملك سلمان لم يظهر علانية منذ حملة الاعتقالات التي شنها ابنه محمد ضد عمه وأبناء عمومته، إلا مرة واحدة ضمن بروتوكول رسمي لتقليد عدد من السفراء مناصبهم ونشرت صور لهذه المناسبة وليس فيديو.

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