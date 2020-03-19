تزامنا مع تفشي كورونا .. “شاهد” السلطان هيثم بن طارق يصدر قرارات جديدة هامة في 8 مراسيم سلطانية

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حزمة قرارات جديدة ضمن عدد من المراسيم السلطانية، الخميس، ولم يتم التطرق في أي مرسوم منها للأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية أصدر السلطان هيثم بن طارق 8 مراسيم سلطانية جاءت كالآتي:

ـ مرسوم سلطاني بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

ـ مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م.

ـ مرسوم سلطاني بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان والبروتوكول الملحق بها.

ـ مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007م.

ـ مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النويين.

ـ مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ـ مرسوم سلطاني بالتصديق على ميثاق رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

ـ مرسوم سلطاني بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري.

وتأتي هذه المراسيم السلطانية تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به السلطنة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي نشر الذعر على الأرض.

وفي سياق آخر أعلن الحساب الرسمي “عمان تواجه كورونا” أنه لا صحة لما يتم تداوله حول قرار مجلس الوزراء بتقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.