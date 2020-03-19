بينما كورونا يحاصر الإمارات.. “شاهد” إعلامية مصرية تثير الجدل بفستان فاضح في صحراء دبي

عادت الإعلامية المصرية دعاء صلاح لإثارة الجدل من جديد بعد قضية “السنجل مازر” التي أثارتها قبل فترة وتسببت في صدور حكم بالحبس ضدها وهروبها للإمارات.

هذه المرة ظهرت دعاء صلاح بفستان فاضح كشف مفاتنها في صحراء دبي بجلسة تصوير جريئة، حيث أرفقت صورها ببيان صحفي، أفادت فيه بتوقف تصوير البرنامج الذي بدء تصويره في دبي خوفا على حياة العاملين معها من فيروس كورونا.

وأوضحت دعاء أن فكرة البرنامج الجديد الذي توقف بسبب انتشار كورونا بالإمارات مختلفة تمامًا عن البرامج السابقة التي سبق أن قدمتها على القنوات الفضائية.

اضطرت الإعلامية دعاء صلاح، إلى توقف برنامجها الجديد، الذي بدأت تصويره مؤخرًا في دبي بالإمارات.



وقالت دعاء، في بيان صحفي، إن قرارها بتوقف تصوير البرنامج خوفا على حياة العاملين معها من فيروس كورونا. pic.twitter.com/2viOAb1UMh — سوشيال بالعربي (@socialarabi) March 19, 2020

وكانت دعاء صلاح مقدمة برنامج «دودي شو» على قناة «النهار»، صدر بحقهاحكم قضائي من محكمة جنح مصر الجديدة بحبسها حضوريًا لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وقررت المحكمة إلزام المذيعة بسداد كفالة مالية وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

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وأقام المحامي أشرف ناجي حينها دعوى قضائية ضد «دعاء»، حملت رقم 9724 لسنة 2017، اتهمها فيها بالتحريض على الفسق وارتكاب عمل خادش للحياء، بعد ظهورها على فضائية «النهار» خلال برنامجها «دودي شو» ببطن منتفخة كأنها حامل لتتحدث عن قضية الأم العازبة.

وقرّرت نقابة الإعلاميين وقتها إيقاف المذيعة، نظرًا لتجاوزها وتناولها أمورًا مخالفة للشرع ومنافية لآداب وقيم المجتمع.

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