10 آلاف عالم يعملون ليل نهار.. أمريكا تعلن اعتماد هذا الدواء رسميا لعلاج المصابين بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اسم دواء تم اعتماده رسميا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد ووافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

“ترامب” كشف في تصريحات حديثة له عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد عقار “ريمديسفير” دواء لعلاج كورونا، والذي كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة.

هذا وتوقع ترمب أن يكون الدواء المذكور متاحا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة، مؤكدا على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه “الفيروس الصيني”.

وأعلن الرئيس الأميركي أن “كورونا أمر سيء فاجأ العالم كله”، مضيفا “لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه”.

كما تعهد دونالد ترامب بالعمل على عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانتعاش سريعا.

وكشف عن إجراء تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا منذ عدة أسابيع، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى علاجات في زمن أسرع من اللقاحات.

وبعد كلمة الرئيس الأميركي، أعلن مسؤول هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن أكثر من 10 آلاف عالم أميركي يعملون على التوصل إلى دواء آمن لعلاج كورونا.

وأعلنت اليوم المزيد من دول العالم حالات طوارئ وتمديد لحالة الحجر الصحي لعموم البلاد وإغلاق حدودها أمام المسافرين في محاولة لتفادي الأسوأ لانتشار وباء كورونا المستجد.

وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن دول العالم سجلت أكثر من 20 ألف إصابة في يوم واحد.

وتفيد آخر الإحصائيات أن هناك قرابة 219 ألف حالة إصابة بوباء كورونا في 172 دولة، وأزيد من 8900 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وسجلت في الساعات الـ24 الماضية أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة، وهي تفوق ما كان يسجل في ذروة انتشار الوباء في مدينة ووهان الصينية -مهد المرض- إذ بلغت حينها 5000 إصابة.