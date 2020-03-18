يمكنه أيضاً علاج السرطان.. “شاهد” هندوس يقيمون حفلة لشرب “بول الأبقار” لعلاج فيروس كورونا!

نشرت وكالة (DW) الألمانية، مقطع فيديو يُظهر إقامة مجموعة من الناشطين الهندوس حفلة لشرب “بول الأبقار”، معتقدين أن ذلك يمكن أن يحميهم فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الفيديو فإن أعضاء ومؤيدين لحزب “آل إنديا هندو ماهاسابها” نظموا طقوسا خاصة وشربوا بول البقر خلال تجمع يُطلق عليه “حفلة غوموترا “بول البقر.

وخلال مقابلة مع (أوم براكاش) أحد المشاركين في الاحتفال من ولاية أوتار براديش قال: “فيروس كورونا هو بكتيريا، وبول البقر فعال ضد كل أنواع البكتيريا الضارة!”

ويضيف الفيديو: “يعتقد الهندوس بأن الأبقار مقدسة، ويقولون أن هذا السائل يحمل مزايا علاجية، بل إنه يمكنه حتى معالجة السرطان، فيما يرفض آخرون الأمر ويرونه نوعاً من الدجل والكذب.

وفي مقطع فيديو آخر تداوله نشطاء مواقع التواصل، رصدته “وطن” ظهر فيه مجموعة من طلاب العلمية الدينية يجتمعون في إحدى مساجد نيجيريا، وهم يدعون بأن يرفع الله الوباء عن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، قائلين: اللهم ارفع الوباء عن المملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً وعن سائر بلاد المسلمين”

#نيجيريا| طلاب المعاهد العلمية الدينية يجتمعون في المسجد و يسألون لله ان يحمي #المملكة_العربية_السعودية وان يرفع عنها شر فيروس #كورونا



ليس غريباً والله، فهم احبو الله و رسوله ومن الطبيعي ان يحبو #بلاد_الحرمين_الشريفين كما يفترض ان يفعل كل مسلم يخاف الله



pic.twitter.com/CbVIcenFiH — سحر MBS (@saharalqatan) March 16, 2020

يُذكر بأنه لم يتمكن العالم حتى اللحظة من ابتكار مصل مضاد لفيروس كورونا، رغم بدء أول عملية حقن تجريبية له أول أمس، كما تعمل عديد من الشركات الألمانية والصينية والأمريكية وغيرها على تطوير لقاح مناسب للفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، كما ووجه مجير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييبسوس رسالة إلى جميع دول العالم مفادها أن على جميع البلدان التركيز على الفحص لأي شص تظهر عليه آثار الفيروس، مشيراً إلى تزايد حالات الإصابة بشكل متسارع خلال الأسبوع الماضي.