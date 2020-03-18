انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط
تقارير

مع انخفاض أسعار النفط .. 3 دول خليجية ستصمد ودولتان ستتأثران كثيراً وهذا مصير السعودية

كتب وطن
0

مع تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات، توقعت أن تصمد دول خليجية لمدة طويلة فيما ستتأثر دول أخرى .

وقال جان فريدريش المحلل من وكالة “فيتش” إن دولا مثل قطر والكويت والإمارات لديها أصول كبيرة تمكنها من الصمود في وجه الأسعار المتذبذبة لمدة طويلة.

وأكد أن قوة الكويت تكمن في الملاءمة القوية، بحيث أنها قد تتوقف عن تحصيل أي وفي الوقت نفسه تواصل مستوى الحالي لمدة عشر سنوات أخرى.

وعن البحرين وسلطنة عمان، قال إنهما تتأثران كثيرا بانخفاض أسعار النفط.

أما عن السعودية، فهي تقع في المنتصف بين هذه الدول، إذ لديها مخزونات، لكن ليست في قوة دول مثل الكويت والإمارات وقطر، ولكن لديها أقوى الاحتياطيات المالية في العالم، مقارنة بالمدفوعات الخارجية.

وبالنظر بشكل عام إلى كل إجمالي الاحتياطيات، فالسعودية لا تملك هيئات استثمار خارجية مثل جيرانها، فالكويت لديها هيئة الاستثمار الكويتية، وهناك جهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وهو ما يضعف موقعها بعض الشيء، لكن احتياطياتها المالية قوية وسيساعد هذا لبعض الوقت.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تصنيف سلطنة عمان المالي يدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر والإنقاذ بيد السلطان

الهدهد

كاتب سعودي يبنح متطاولاً على الإمبراطورية العمانية ويصفها بـ”البائدة”..…

الهدهد

أمر خطير يهدد الخليج يحذّر من وقوعه “سلاح السلام الشامل” الوزير يوسف بن…

الهدهد

تغريدة مثيرة نشرها الوليد بن طلال تُشعل تويتر جدلاً .. فماذا قصد منها؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.